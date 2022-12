Natael Majer - foto de divulgação



Publicado 30/11/2022 21:18

Se engana quem pensa que só os muito ricos ou especialistas podem fazer investimentos financeiros como na Bolsa de valores. Um conhecido investidor, Natael Majer, que não esquece de sua origem humilde, pretende ajudar a mudar a condição social de pessoa de poder aquisitivo mais baixo.

“Comecei a trabalhar muito cedo, aos 13 anos. Mesmo assim, não sobrava dinheiro para estudar. Foi um longo caminho até deslanchar por meio do empreendedorismo e dos investimentos”, conta Majer.

As aulas devem ser ministradas por meio de sua empresa, a Viver de Investir. O programa de ensino, em fase final de elaboração, será voltado ao público que tem pouco ou nenhum contato com o mercado financeiro. A expectativa é de que o curso online tenha início em fevereiro de 2023.

“Com esse curso, quero ajudar pessoas que não têm tantas oportunidades na vida a crescerem, semelhante ao que ocorreu comigo”, acrescenta o influencer.

Segundo o influencer, as aulas terão linguagem acessível e serão divididas em formação teórica e experiências práticas. O empresário também planeja mostrar que as pessoas deixam de ganhar dinheiro quando mantém os recursos parados em suas contas bancárias.

“Isso é o que mais quero mudar, a mentalidade. O mercado financeiro é um ótimo ambiente para subir na vida, mas é preciso compreendê-lo. Espero ajudar as pessoas nessa empreitada”, declara o influencer.

Mais informações sobre o curso devem ser reveladas pelo investidor nas suas redes sociais no ano que vem.