Osmar Machado integra o grupo Doutores da Alegria - foto de divulgação

Publicado 02/12/2022 12:01

Conhecido pelas viagens para diversas partes do mundo por compartilhar dicas de roteiros internacionais, Osmar Machado passa a integrar o time dos Doutores da Alegria. A organização se notabiliza pela visita de palhaços a hospitais públicos, com foco na interação com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Os integrantes, em geral, são profissionais formados em artes cênicas.

“Na primeira vez, fui na companhia de um amigo que já integrava a ONG. A experiência foi tão impactante que não consegui deixar de pensar nela por dias, como se estivesse me chamando para colaborar”, conta Machado.



Sendo assim, o influencer resolveu participar outras vezes, até oficializar a entrada efetiva para a equipe. Quando mais jovem, Machado fez cursos de artes cênicas, apesar de não ter seguido a carreira artística.

Segundo o influencer, a pandemia de covid-19 foi o motivo que o empurrou à atividade com crianças em hospitais.

“A gente viu muito sofrimento naqueles anos e percebi que havia várias maneiras de ajudar o próximo. Isso me estimulou a procurar uma atividade mais social”, afirma.