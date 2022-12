Médico Leandro Gontijo em Ação Humanitária na África - foto de divulgação

Publicado 07/12/2022 12:18 | Atualizado 07/12/2022 12:37

Entre as intervenções realizadas: reconstituição de couro cabeludo e correção da chamada de "orelha de abano". O desafio do médico Leandro Gontijo é conciliar o atendimento em grandes capitais com esses mutirões de assistência social. Um deles aconteceu na província de Huíla, nas proximidades de Luanda, capital de Angola.

“Foi uma ação da qual me orgulho muito. As pessoas de lá precisam de muita atenção e serviços especializados. Como médico, procurei contribuir para o bem-estar de tantas crianças”, declara o cirurgião.



Pelo Brasil também são promovidas viagens de assistência por pontos carentes. Duas realizadas no Amapá foram dedicadas a reconstrução de couro cabeludo, em um mutirão de atendimento de "escalpelados".

“A medicina precisa se aproximar de áreas carentes de atendimentos básicos”, acrescenta.



Já no Projeto Orelhinha, realizou cirurgias de correção em crianças de famílias de baixa renda.

“Me incomoda o fato de muitos médicos restringirem os seus atendimentos a camadas mais favorecidas da sociedade. Por isso, tento contribuir com causas que considero valorosas”, afirma o cirurgião. “Estou sempre entusiasmado para usar a medicina e a cirurgia plástica em projetos sociais”, complementa Gontijo.