Expedição professores - Foto divulgação

Expedição professoresFoto divulgação

Publicado 01/11/2026 11:00 | Atualizado 01/11/2026 11:00

Da sala de aula ao balanço das ondas: professores viram multiplicadores da cultura oceânica



A Expedição nas Marés transforma veleiro em laboratório itinerante, aproxima educadores da realidade marinha e leva crianças e jovens a experimentar, na prática, o papel de cientistas na conservação ambiental.



Da inteligência artificial a realidade das marés. Dos simuladores ao balanço das ondas. Mas precisamente são três etapas. A última delas é o retorno a terra firme, Essa fase envolve a coleta e a interpretação de dados sobre qualidade ambiental e conservação das baías Vivem a experiência de ser “Cientista por um dia”, ou quem sabe permanentemente no futuro?

Futuros Cientistas



A proposta desse projeto é justamente tirar a educação oceânica do campo exclusivamente teórico e proporcionar aos educadores uma experiência que possa ser reproduzida nas escolas e comunidades. Afinal, falar sobre preservação dos oceanos é importante, mas conhecer de perto esse ambiente, seus desafios e sua biodiversidade pode fazer toda a diferença na construção de uma consciência ambiental.



A iniciativa reúne professores da rede pública em uma experiência formativa que combina navegação, sustentabilidade, cultura oceânica e atividades educativas. São duas turmas nesta primeira edição, com potencial para que o projeto passe a integrar de forma permanente o calendário de atividades em 2027.



Realizada até 2 de novembro, a primeira expedição percorre o litoral sul fluminense, partindo da região de Angra dos Reis e seguindo até o Rio de Janeiro. Durante cinco dias a bordo, os professores participam de uma imersão que envolve navegação, educação ambiental e sustentabilidade.

Um veleiro como sala de aula



A iniciativa é realizada pela Nas Marés e pelo Instituto Ecomar, com patrocínio da Repsol Sinopec, por meio da Lei de Incentivo do Ministério do Esporte.



A proposta parte de uma metodologia própria, desenvolvida por Juliana Poncioni, fundadora da Nas Marés, que utiliza o conceito de Planeta-Barco. Inspirada também na trajetória de Dame Ellen MacArthur, velejadora e fundadora da Ellen MacArthur Foundation, referência internacional em Economia Circular, a metodologia transforma a embarcação em uma espécie de microcosmo do planeta.



A comparação faz sentido. Assim como acontece com os recursos naturais da Terra, em um veleiro é preciso administrar cuidadosamente aquilo que está disponível. Água, alimentos, energia e espaço são limitados. Não há como ignorar a necessidade de planejamento, divisão de responsabilidades e convivência coletiva.

Planeta Barco

Mais do que uma aula sobre sustentabilidade, os participantes experimentam situações concretas que exigem criatividade, colaboração, acordos de convivência, trabalho em equipe e gestão de resíduos. São aprendizados que ultrapassam os limites da embarcação e podem ser reproduzidos no cotidiano, inclusive no ambiente escolar.



As 3 Fases: formação on-line, imersão a bordo de um veleiro e atividades educativas em terra.



Na preparação, os educadores participam de encontros sobre cultura oceânica, ecossistemas, biodiversidade, saberes dos povos tradicionais, meteorologia e segurança náutica. Também são abordadas questões relacionadas à convivência coletiva e à administração de recursos em espaços limitados.



Já durante a navegação, a aprendizagem ganha outra dimensão. Os participantes entram em contato com iniciativas locais de conservação ambiental e com atividades econômicas desenvolvidas pelas comunidades costeiras.



A programação inclui conhecimentos sobre biodiversidade, poluição marinha, limpeza de praias em áreas remotas e valorização da cultura caiçara. Também contempla experiências de snorkel e caiaque, além do contato com projetos que trabalham a ressignificação de redes de pesca abandonadas no ambiente marinho, conhecidas como redes fantasma.



Entre as iniciativas parceiras está a Rede Marulho, que desenvolve ações de reaproveitamento desses materiais, transformando um problema ambiental em oportunidade de geração de renda.



É justamente nesse encontro entre conservação e desenvolvimento social que a proposta ganha relevância. A preservação dos oceanos não depende exclusivamente de pesquisas científicas ou de grandes políticas públicas. Também passa pelo reconhecimento dos saberes tradicionais, pela valorização das comunidades costeiras e pela busca de alternativas econômicas que não comprometam os ecossistemas.



Democratizar o acesso à natureza



Um dos aspectos mais interessantes da iniciativa é a preocupação com a democratização do acesso às experiências na natureza. O projeto parte do diagnóstico de que comunidades socialmente marginalizadas ainda encontram obstáculos para participar de atividades esportivas ao ar livre e ter acesso a uma educação integral de qualidade.



Nesse contexto, os esportes náuticos e aquáticos são utilizados como ferramentas de desenvolvimento humano. A proposta também estimula competências STEAM — sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática —, além de habilidades socioemocionais e da consciência ambiental.



A seleção dos educadores ocorreu por meio de edital aberto, considerando critérios como perfil, motivação, engajamento com a causa e potencial de multiplicação dos conhecimentos. O processo também priorizou a diversidade, com a participação de pessoas negras, mulheres e pessoas com deficiência.



A intenção é que a experiência não termine quando os participantes retornarem à terra firme. Cada educador formado terá acompanhamento para aplicar os conhecimentos em suas comunidades. A meta apresentada pelos organizadores é que cada profissional compartilhe o aprendizado com outros 40 alunos, alcançando um potencial indireto de aproximadamente 280 estudantes neste primeiro ciclo formativo.



É uma proposta que merece atenção, sobretudo quando se considera a capacidade de multiplicação da educação ambiental. Um professor sensibilizado e preparado pode levar o conhecimento muito além do grupo inicialmente contemplado, incorporando novas experiências ao cotidiano escolar.



Aprendizagem continua em terra firme



A terceira etapa da expedição amplia essa experiência para crianças e jovens. Entre os dias 6, 7 e 9 de novembro, das 9h às 12h, na Axia Marina da Glória, será realizada a atividade “Cientista por um dia”.



A programação prevê a participação de até 60 crianças e adolescentes em atividades de coleta e interpretação de dados sobre qualidade ambiental e conservação das baías.



A ideia é aproximar o público jovem da investigação científica, estimulando a observação e a experimentação. Em vez de apenas receber informações sobre os problemas ambientais, os participantes terão a oportunidade de vivenciar parte do processo de produção do conhecimento.



A programação também prevê saídas de veleiro para apresentar os princípios básicos da navegação à vela e estimular o trabalho em equipe. Essas experiências são destinadas a instituições previamente cadastradas.



A segunda turma de educadores tem início previsto para o final de novembro, dando continuidade ao processo de formação e ampliando a possibilidade de disseminação da cultura oceânica nas escolas e comunidades.



Toda a operação conta com atenção especial à segurança, incluindo embarcações regularizadas junto à Marinha do Brasil e profissionais com formação WAFA, voltada a primeiros socorros em áreas remotas.



Muito além de uma experiência embarcada



A Expedição Nas Marés apresenta uma proposta que vai além de colocar professores em um veleiro ou proporcionar aos estudantes um passeio diferente. Seu principal desafio está na capacidade de transformar vivências em conhecimento e, principalmente, fazer com que esse aprendizado continue circulando depois que os barcos retornarem à marina.



Afinal, não adianta falar de oceanos apenas em datas comemorativas, reproduzir conceitos em cartilhas ou transformar a educação ambiental em mais um conteúdo isolado no currículo. É preciso criar oportunidades para que crianças e jovens compreendam a relação entre suas próprias vidas e os ecossistemas que garantem o equilíbrio do planeta.



A experiência também levanta uma questão que não deveria passar despercebida: o acesso à natureza ainda é desigual. Enquanto algumas crianças têm a oportunidade de navegar, conhecer ecossistemas e experimentar atividades científicas, outras sequer conseguem chegar à praia ou participar de uma atividade educativa fora dos muros da escola.



Por isso, iniciativas que aproximam educação, ciência, esporte e conservação ambiental merecem ser avaliadas não apenas pelo número de participantes, mas pela capacidade de produzir mudanças duradouras.



O oceano não precisa de uma geração que apenas saiba repetir conceitos sobre sua importância. Precisa de pessoas que compreendam seus ciclos, reconheçam suas ameaças e se sintam corresponsáveis por sua conservação. E talvez seja justamente essa a maior lição da expedição: o conhecimento não precisa ficar ancorado no barco. Quando chega à sala de aula, ganha a possibilidade de navegar muito mais longe.



* Luiz André Ferreira é podcaster, curador, jornalista, apresentador e professor universitário Mestre em Projetos Socioambientais, em Bens Culturais e Designer Educacional.



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