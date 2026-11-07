Marina da Glória - foto divulgação

Marina da Glória foto divulgação

Publicado 07/11/2026 12:11

Antes mesmo do encerrar esta edição, os organizadores estavam de olho no próximo Green Rio Tech – Blue Economy Rio Summit. Além de ser emblemática por ser a 15ª, ela acontece no mesmo ano e cidade da Conferência da Década do Oceano, um dos momentos mais aguardados no calendário global oficial da Organização das Nações Unidas realizado no Rio de Janeiro em 2027.



Uma das possibilidades é que o próximo Green Rio possa ser temático ou mesmo abrir mais espaço para a pauta marinha de forma a criar uma conexão e que seja, de alguma forma atrelado de forma complementar ao calendário da ONU.



Essa temporada recém encerrada já demonstrou uma tonalidade mais azulada incluindo importantes pauitas e discussões sobre a conservação e a economia do mar alinhavando acordos de cooperação nacional e internacional

Em dois dias, reuniu na Marina da Glória, aproximadamente 4.500 participantes, 95 expositores, 181 palestrantes e representantes de 11 países. Números expressivos que ajudam a dimensionar a capacidade de articulação do encontro, mas que também levantam uma questão importante: até que ponto essa movimentação se traduz em resultados concretos para a sustentabilidade fluminense?



A programação passou por bioeconomia, economia azul, transição energética, agricultura sustentável, inovação industrial, preservação dos oceanos e desenvolvimento urbano. Em meio a lançamentos e acordos de cooperação, um dos pontos de maior relevância para o estado foi a apresentação de um levantamento sobre a dimensão econômica das atividades relacionadas ao mar.



Economia azul precisa de mais responsabilidade ambiental



O Painel da Economia Azul do Estado do Rio de Janeiro revelou que, em 2024, o setor reuniu 388.218 empregos formais, distribuídos em 15.918 estabelecimentos, com faturamento estimado em R$ 384,2 bilhões. O montante corresponde a aproximadamente 13,5% do faturamento estadual.



Os números ajudam a compreender a importância do mar para a economia fluminense. Mais do que uma paisagem ou um ativo turístico, o ambiente marinho está diretamente relacionado a diferentes atividades produtivas, cadeias de serviços, geração de empregos e oportunidades de inovação.



Mas a dimensão financeira não pode ser analisada isoladamente. O crescimento da economia azul precisa caminhar junto com a conservação dos ecossistemas, a redução da poluição e o uso responsável dos recursos naturais. Afinal, não há desenvolvimento sustentável quando a exploração econômica compromete justamente o patrimônio ambiental que lhe dá sustentação.



O potencial de expansão foi abordado pelo professor Thauan Santos, coordenador do Grupo Economia do Mar (GEM) e professor da Escola de Guerra Naval. A partir de dois anos de pesquisas, ele apresentou um diagnóstico das atividades marítimas fluminenses e apontou possibilidades como a transição energética offshore, o descomissionamento sustentável de plataformas, os portos inteligentes e o suporte logístico à energia eólica offshore.



São perspectivas que colocam o Rio diante de oportunidades importantes, mas também de desafios que exigem planejamento, acompanhamento e critérios ambientais rigorosos. A transição energética, por exemplo, não pode ser tratada apenas como uma nova frente de negócios: precisa considerar os efeitos das atividades sobre os ambientes marinhos.



Baía de Guanabara entra no radar da tecnologia



Entre os anúncios de maior interesse para o Rio de Janeiro, Plataforma Guanabara Azul, desenvolvida pelo Laboratório de Métodos Computacionais em Engenharia (LAMCE/COPPE/UFRJ), em parceria com a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. A ferramenta foi concebida para reunir informações e contribuir com o monitoramento e a avaliação ambiental, apoiando a atuação dos órgãos responsáveis pela gestão e preservação do ecossistema.



A iniciativa aproxima pesquisa científica, tecnologia e gestão pública em uma região que concentra grande relevância econômica, social e ambiental. A Baía de Guanabara é um dos exemplos mais evidentes de como a relação entre desenvolvimento e conservação precisa deixar de ser apenas um discurso. O monitoramento pode ajudar a orientar decisões, mas sua efetividade dependerá também da utilização dos dados e da continuidade das ações de recuperação e proteção.



A economia do mar, portanto, não se resume à exploração de novas atividades. Inclui conhecer melhor os ecossistemas, acompanhar suas condições e produzir informações capazes de orientar políticas públicas.



Bioeconomia e inovação ampliam o debate



A agenda também abordou a participação brasileira na segurança alimentar mundial. Na palestra magna, o ex-ministro da Agricultura e professor emérito da FGV, Roberto Rodrigues, apresentou indicadores da evolução do agronegócio desde 1990. Segundo os dados expostos, enquanto a área plantada com grãos cresceu 125%, a produção aumentou 534%. Esse ganho de produtividade teria evitado a necessidade de abertura de aproximadamente 150 milhões de hectares de novas áreas agrícolas.



O debate também passou pelos desafios das mudanças climáticas e da segurança energética, com destaque para a necessidade de investimentos em pesquisa, infraestrutura logística, seguro rural e acordos comerciais.



A bioeconomia ganhou espaço em encontros com representantes do governo federal, Embrapa, instituições de pesquisa e empresas. Foram apresentadas alternativas envolvendo bioinsumos, fertilizantes, embalagens celulósicas compostáveis e produção de biogás e biometano. Também entraram na programação uma biofábrica comercial de chocolate fino voltada à agregação de valor à produção de comunidades amazônicas, projetos de mobilidade fluvial a hidrogênio, energia solar e descarbonização industrial.



Cooperação internacional e o desafio de integrar o território



A presença de representantes de outros países ampliou as discussões sobre tecnologias e parcerias. O Consulado da Suécia apresentou soluções para mobilidade, eletrificação de veículos industriais, embarcações elétricas e sistemas digitais de segurança. Já o encontro Seaweed Futures, na aproximação entre Brasil e Alemanha, discutiu aplicações de macroalgas nos setores de alimentos, cosméticos, têxteis, embalagens e produtos agrícolas.



Também foram anunciados acordos de cooperação com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense (Conleste), voltados à articulação de projetos de bioeconomia, gestão ambiental e geração de empregos verdes. Outro entendimento mencionado pela Secretaria Especial de Integração Metropolitana da Prefeitura do Rio de Janeiro envolveu uma parceria com a Costa Rica para o compartilhamento de experiências em governança metropolitana e políticas públicas urbanas.



A integração das cidades também esteve presente no painel "Cidades e Conexões", que reuniu representantes do poder público, do mercado imobiliário e especialistas em urbanismo. Mobilidade, infraestrutura, planejamento urbano e qualidade de vida foram alguns dos assuntos em pauta. Questões que não podem ficar de fora de uma discussão sobre sustentabilidade, especialmente em uma região metropolitana marcada por desigualdades territoriais e desafios de infraestrutura.



Para Maria Beatriz Bley Martins Costa, CEO do Green Rio Tech, a edição reforçou a importância de reconhecer o potencial estratégico do estado. Em sua avaliação, a presença de consórcios regionais, universidades, pesquisadores, jovens e representantes de diferentes países demonstrou a capacidade de articulação fluminense.



"Na abertura do evento fiz um apelo para que fosse reconhecido e valorizado o verdadeiro soft power do Estado do Rio de Janeiro. A resposta já estava no Green Rio Tech 2026, com a presença de consórcios regionais da economia verde e azul, parcerias nacionais e internacionais sendo fortalecidas, universidades apresentando trabalhos de ponta e jovens participando de conversas sobre inovação. Um espetáculo de encher o coração de coragem e de esperança!", afirma a CEO.



A próxima edição, que marcará os 15 anos do encontro, terá a oportunidade de ampliar essa discussão em um momento particularmente simbólico para o Rio. A realização da Conferência da Década do Oceano, em 2027, coloca a cidade no centro de uma agenda internacional que envolve ciência, conservação e desenvolvimento sustentável.



Mais do que aproveitar a visibilidade de um calendário global, a expectativa é que essa aproximação ajude a transformar debates e parcerias em compromissos duradouros. O Rio tem no mar uma riqueza econômica e ambiental que não pode ser medida apenas pelo faturamento ou pela quantidade de empregos. O verdadeiro desafio é fazer com que esse patrimônio continue gerando oportunidades sem comprometer sua própria sobrevivência.