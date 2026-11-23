Rios transportam plásticos em direção ao mar - Foto Divulgação: ONU

Rios transportam plásticos em direção ao marFoto Divulgação: ONU

Publicado 23/11/2026 16:55

Além de condensar as ações, a atualização do Plano de Gerenciamento Costeiro Brasileiro incorpora 37 novas ações de combate à poluição por plástico nos oceanos. A iniciativa também revisa medidas voltadas ao uso sustentável dos recursos marinhos e ao desenvolvimento socioeconômico do País.

A ofensiva brasileira contra a poluição marinha e em defesa do uso sustentável dos oceanos será um dos trunfos apresentados pelo País na Conferência dos Oceanos da Organização das Nações Unidas (ONU), que acontece no ano que vem, em casa, aqui Rio de Janeiro.



A reformulação busca integrar iniciativas antes dispersas e fortalecer a gestão da chamada Amazônia Azul, ampliando a articulação entre diferentes setores responsáveis pelo ordenamento e pela proteção do território costeiro e marinho.



O novo planejamento prevê diretrizes válidas de 2027 a 2036, com atenção crescente aos efeitos das mudanças climáticas. Elevação do nível do mar e eventos extremos, que já deixaram de ser ameaças distantes, passam também a ocupar lugar central na gestão, assim como a incorporação e ordenação de atividades econômicas em pleno desenvolvimento, como a exploração da energia offshore e da mineração marinha.



O documento está estruturado em quatro eixos: adaptação às mudanças climáticas, planejamento integrado do território, conservação e recuperação de ecossistemas além da integração da participação social.



Entre as novidades estão o incentivo à implementação do Projeto Orla e os planos estaduais e municipais de gerenciamento costeiro, além do fortalecimento do monitoramento e medidas para conter a da erosão costeira e dos impactos climáticos. Desta forma, redesenhar o planejamento urbano colocando como pontos principais a conservação ambiental, prevenção de riscos, de erosões, identificação de áreas vulneráveis, pontos propícios para inundações costeiras e avanço do mar.



Guerra contra o plástico

Outra resolução aprovada pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) reúne 37 ações para enfrentar a poluição por plástico. Organizadas em oito eixos, elas têm responsáveis e prazos definidos para execução até 2027.



Vinculado à Estratégia Nacional Oceano sem Plástico e ao V Plano de Ação Federal da Zona Costeira, o programa prevê medidas que vão da regulamentação do uso de materiais ao rastreamento de resíduos, buscando evitar que o lixo se propague pelo ambiente marinho.



O Capitão de Mar e Guerra Rodrigo Carvalho explica que as iniciativas atuam em três frentes. A primeira busca evitar o problema na origem, com revisão de normas, restrições ao plástico descartável em Unidades de Conservação federais e inclusão do tema nos indicadores ambientais da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).



A segunda envolve fiscalização, reaproveitamento e reciclagem. Visa valorizar iniciativas como a Plataforma Recircula Brasil, que acompanha o fluxo de plásticos, e o reforço das inspeções em embarcações.



Já a terceira mira os rios, considerados uma das principais portas de entrada de resíduo no oceano. Por isso, a proposta inclui o tema nos planos de recursos hídricos das bacias do Paraíba do Sul, Parnaíba e São Francisco.



A expectativa é reduzir a chegada desses poluentes aos rios, mangues, praias e mares. Para isso é necessário ampliar a reciclagem e estimular a responsabilidade de empresas, consumidores e demais envolvidos pelo ciclo de vida dos produtos. Faz parte dessa a intensificação de programas de educação ambiental, destaca João Nicolodi, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).



Marinha terá papel direto na fiscalização

As duas resoluções também reforçam as atribuições da Marinha do Brasil como Autoridade Marítima, especialmente na proteção ambiental, prevenção da poluição e governança dos oceanos.



No combate, a Força Armada terá papel fundamental na fiscalização de embarcações, inspeções de gerenciamento e a destinação do lixo produzido a bordo, assim como execução de campanhas específicas para os profissionais atuantes e de disciplinas incluídas no processo de formação de profissionais marítimos.