Rios transportam plásticos em direção ao marFoto Divulgação: ONU
A reformulação busca integrar iniciativas antes dispersas e fortalecer a gestão da chamada Amazônia Azul, ampliando a articulação entre diferentes setores responsáveis pelo ordenamento e pela proteção do território costeiro e marinho.
O novo planejamento prevê diretrizes válidas de 2027 a 2036, com atenção crescente aos efeitos das mudanças climáticas. Elevação do nível do mar e eventos extremos, que já deixaram de ser ameaças distantes, passam também a ocupar lugar central na gestão, assim como a incorporação e ordenação de atividades econômicas em pleno desenvolvimento, como a exploração da energia offshore e da mineração marinha.
O documento está estruturado em quatro eixos: adaptação às mudanças climáticas, planejamento integrado do território, conservação e recuperação de ecossistemas além da integração da participação social.
Entre as novidades estão o incentivo à implementação do Projeto Orla e os planos estaduais e municipais de gerenciamento costeiro, além do fortalecimento do monitoramento e medidas para conter a da erosão costeira e dos impactos climáticos. Desta forma, redesenhar o planejamento urbano colocando como pontos principais a conservação ambiental, prevenção de riscos, de erosões, identificação de áreas vulneráveis, pontos propícios para inundações costeiras e avanço do mar.
Guerra contra o plástico
Outra resolução aprovada pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) reúne 37 ações para enfrentar a poluição por plástico. Organizadas em oito eixos, elas têm responsáveis e prazos definidos para execução até 2027.
Vinculado à Estratégia Nacional Oceano sem Plástico e ao V Plano de Ação Federal da Zona Costeira, o programa prevê medidas que vão da regulamentação do uso de materiais ao rastreamento de resíduos, buscando evitar que o lixo se propague pelo ambiente marinho.
O Capitão de Mar e Guerra Rodrigo Carvalho explica que as iniciativas atuam em três frentes. A primeira busca evitar o problema na origem, com revisão de normas, restrições ao plástico descartável em Unidades de Conservação federais e inclusão do tema nos indicadores ambientais da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).
A segunda envolve fiscalização, reaproveitamento e reciclagem. Visa valorizar iniciativas como a Plataforma Recircula Brasil, que acompanha o fluxo de plásticos, e o reforço das inspeções em embarcações.
Já a terceira mira os rios, considerados uma das principais portas de entrada de resíduo no oceano. Por isso, a proposta inclui o tema nos planos de recursos hídricos das bacias do Paraíba do Sul, Parnaíba e São Francisco.
A expectativa é reduzir a chegada desses poluentes aos rios, mangues, praias e mares. Para isso é necessário ampliar a reciclagem e estimular a responsabilidade de empresas, consumidores e demais envolvidos pelo ciclo de vida dos produtos. Faz parte dessa a intensificação de programas de educação ambiental, destaca João Nicolodi, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).
As duas resoluções também reforçam as atribuições da Marinha do Brasil como Autoridade Marítima, especialmente na proteção ambiental, prevenção da poluição e governança dos oceanos.
No combate, a Força Armada terá papel fundamental na fiscalização de embarcações, inspeções de gerenciamento e a destinação do lixo produzido a bordo, assim como execução de campanhas específicas para os profissionais atuantes e de disciplinas incluídas no processo de formação de profissionais marítimos.
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