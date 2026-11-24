Espectador segue de carona por aventuras congelantes - imagem de divulgação

Espectador segue de carona por aventuras congelantesimagem de divulgação

Publicado 24/11/2026 10:17

Apesar de não ser o único estado com fronteiras interioranas, o mineiro é tido como o brasileiro mais apaixonado pelo mar. Não à toa que, durante o verão, feriados e fins de semana prolongados, descem a serra em massa rumo a cidades marítimas dos estados fronteiriços, como o norte do Rio de Janeiro, o Espírito Santo e o sul da Bahia. Durante a alta temporada, é comum encontrar mais mineiros em alguns desses municípios do que nativos ou turistas de outros lugares.



O fascínio é tanto que, em 1910, o governo mineiro tentou estender suas fronteiras ao oceano, visando abrir caminho tendo como estratégia a compra de terras ligadas à Estrada de Ferro Bahia e Minas. Óbvio que esbarrou na Constituição e no Pacto Federativo, que proíbem esse tipo de incorporação. Mas não impediu que esse sonho frustrado nos deixasse como legado a bela canção "Ponta de Areia", de Fernando Brant e Milton Nascimento.

Em Paralelo com o Mar



Mas até hoje esse fascínio se faz presente. Não à toa, foi em Minas Gerais que a série documental de navegação encontrou apoio para sua produção e, em contrapartida, estreou na Rede Minas, emissora pública desse estado. Depois da avant-première mineira, “Paralelo 60: a ciência brasileira nos extremos do planeta” negocia a exibição em outros canais ou plataformas de streaming.



Os 13 episódios retratam a rotina de cientistas durante ações em polos extremos, mostrando os bastidores de expedições à Antártica e ao Ártico e dividindo com o público seus desafios técnicos, logísticos, incertezas e conquistas.

Avant-première

O objetivo é desmistificar a ciência, libertá-la dos laboratórios e abrir as portas para que o cidadão comum possa fazer parte dessa aventura, assim como despi-la de jargões e expressões técnicas para que todos possam entender e embarcar nessa viagem.

Logo no capítulo de estreia, a série evoca a história dos primeiros desbravadores nos continentes gelados. Além de recuperar os registros da chegada dos pesquisadores brasileiros à região, mostra a cooperação institucional entre Marinha do Brasil, ministérios, universidades e centros de pesquisa para tornar viável essa aventura e esse desafio da ciência nacional.



Estreia do Brasil no Ártico

Além do continente antártico, a série registra um marco para a ciência nacional: a primeira expedição científica oficial brasileira ao Ártico, em 2023, no arquipélago de Svalbard, na Noruega, e a continuidade desse trabalho dentro dos laboratórios.



Foram 150 dias de gravação, período em que a equipe esteve exposta a mares agitados, ventos fortes e temperaturas negativas.



Presença histórica na Antártica

O Programa Antártico Brasileiro é gerenciado no âmbito da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). Tem como base o tripé meio ambiente, pesquisa e logística, coordenados respectivamente pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pela Marinha do Brasil (MB). Essa articulação visa garantir que as atividades sejam conduzidas de maneira integrada.



As principais infraestruturas do PROANTAR são a Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) – base permanente para as atividades dos militares e cientistas, que também ficam alojados na Ilha Rei George –, o Navio de Apoio Oceanográfico “Ary Rongel” e o Navio Polar “Almirante Maximiano”, responsáveis pelo acesso à região e pelo transporte de pesquisadores e equipamentos.

Frio Condutor

O fio condutor da narrativa é o trabalho de cientistas vinculados a universidades e instituições de pesquisa de todo o Brasil, que contribui para ampliar o entendimento sobre mudanças climáticas, biodiversidade, oceanos, geologia, microbiologia e biotecnologia.



Além da relevância científica, a presença nessas regiões inóspitas também possui uma importante dimensão geopolítica. Apesar de aderir ao Tratado da Antártica em 1975, o Brasil tornou-se membro consultivo apenas em 1983, um ano após a criação do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR). Como membro, o País é um dos 29 estados-nação que podem participar dos processos decisórios relativos ao futuro do continente branco.

O titulo da série deriva de paralelo 60 Sul que é muito mais do que uma linha desenhada em mapas. Essa latitude ganhou importância internacional porque é usada pelo Tratado da Antártida para definir a área na qual se aplicam várias das regras que organizam atividades humanas, científicas e ambientais na região antártica.