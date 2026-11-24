Espectador segue de carona por aventuras congelantesimagem de divulgação
O fascínio é tanto que, em 1910, o governo mineiro tentou estender suas fronteiras ao oceano, visando abrir caminho tendo como estratégia a compra de terras ligadas à Estrada de Ferro Bahia e Minas. Óbvio que esbarrou na Constituição e no Pacto Federativo, que proíbem esse tipo de incorporação. Mas não impediu que esse sonho frustrado nos deixasse como legado a bela canção "Ponta de Areia", de Fernando Brant e Milton Nascimento.
Mas até hoje esse fascínio se faz presente. Não à toa, foi em Minas Gerais que a série documental de navegação encontrou apoio para sua produção e, em contrapartida, estreou na Rede Minas, emissora pública desse estado. Depois da avant-première mineira, “Paralelo 60: a ciência brasileira nos extremos do planeta” negocia a exibição em outros canais ou plataformas de streaming.
Os 13 episódios retratam a rotina de cientistas durante ações em polos extremos, mostrando os bastidores de expedições à Antártica e ao Ártico e dividindo com o público seus desafios técnicos, logísticos, incertezas e conquistas.
Estreia do Brasil no Ártico
Além do continente antártico, a série registra um marco para a ciência nacional: a primeira expedição científica oficial brasileira ao Ártico, em 2023, no arquipélago de Svalbard, na Noruega, e a continuidade desse trabalho dentro dos laboratórios.
Foram 150 dias de gravação, período em que a equipe esteve exposta a mares agitados, ventos fortes e temperaturas negativas.
Presença histórica na Antártica
O Programa Antártico Brasileiro é gerenciado no âmbito da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). Tem como base o tripé meio ambiente, pesquisa e logística, coordenados respectivamente pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pela Marinha do Brasil (MB). Essa articulação visa garantir que as atividades sejam conduzidas de maneira integrada.
As principais infraestruturas do PROANTAR são a Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) – base permanente para as atividades dos militares e cientistas, que também ficam alojados na Ilha Rei George –, o Navio de Apoio Oceanográfico “Ary Rongel” e o Navio Polar “Almirante Maximiano”, responsáveis pelo acesso à região e pelo transporte de pesquisadores e equipamentos.
Além da relevância científica, a presença nessas regiões inóspitas também possui uma importante dimensão geopolítica. Apesar de aderir ao Tratado da Antártica em 1975, o Brasil tornou-se membro consultivo apenas em 1983, um ano após a criação do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR). Como membro, o País é um dos 29 estados-nação que podem participar dos processos decisórios relativos ao futuro do continente branco.
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