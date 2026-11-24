Extinta ararinha-azul é assistida por equipe de especialistas - Foto de Divulgação

Extinta ararinha-azul é assistida por equipe de especialistasFoto de Divulgação

Publicado 24/11/2026 19:53

Sem chá de revelação, foi desvendado o sexo da primeira ararinha-azul a nascer em um zoológico no Brasil. Fim do Mistério: Hope é fêmea de uma das espécies de aves mais ameaçadas do planeta. Veio ao mundo há cerca de um mês por meio de reprodução assistida e manejo genético.

Fazendo uma analogia, o parto também não foi normal. Estava mal posicionada e já havia atingido o limite do período de incubação. Precisou de ajuda para sair do ovo, fase chamada cientificamente de eclosão.

Nasceu com 12,4 gramas e vem recebendo alimentação assistida.

Sob monitoramento constante junta-se a apenas outras 27 ararinhas-azuis sob cuidados da equipe. Estima-se que há somente 330 indivíduos vivos sendo considerada já extinta na natureza. Originária da região de Curaçá, no sertão da Bahia, desapareceu da natureza por volta do ano 2000.

* Luiz André Ferreira é podcaster, palestrante, curador e professor universitário. Mestre em Projetos Socioambientais, em Bens Culturais e Designer Educacional.