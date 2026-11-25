Paraquedas semeadores - foto divulgação

Paraquedas semeadoresfoto divulgação

Publicado 25/11/2026 20:56 | Atualizado 25/11/2026 21:34

O que um paraquedista detentor de 11 recordes, florestas, o mar, cosméticos e o game Guardiões do Futuro podem ter em comum? Estão ambientados no mesmo Planeta e dependem da saúde da Terra para sobreviverem. Até o jogo virtual se materializou para fazer parte dessa força-tarefa no mundo real.



A dinâmica do jogo virtual emprestou seu conceito, objetivo, ritmo e precisão a essa missão concreta para a dispersão de milhares de sementes em pontos degradados, alguns impossíveis de serem acessados por meios terrestres ou aquáticos.



“Criado no universo paralelo, o Guardiões do Futuro usa a linguagem do entretenimento digital para despertar curiosidade e engajamento que vai além das telas” – destaca Thaís Machado Gusmão, gerente de Comunicação e Engajamento da Fundação Boticário.



O espaço mapeado faz parte de uma floresta em fase de recuperação, localizada num trecho do município de Duque de Caxias que fica entre a montanha e o entorno do espelho d’água.



Salto para Restauração



Para conseguir atingir todo o perímetro em restauração vegetal, a dinâmica de semeadura foi complementada com um salto cinematográfico de Luigi Cani, a uma altitude aproximada de 13 mil pés, partindo de uma aeronave KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira (FAB).



“Esta ação certamente significa o salto mais importante da minha carreira profissional até a presente data”, afirma Cani, que possui 14 mil saltos registrados e, entre seus recordes, constam a maior velocidade em queda livre (552 quilômetros por hora) e o salto com o menor paraquedas do mundo.



Com sua experiência recordista, aterrissou no ponto-chave, mesmo carregando uma caixa gigante com uma tonelada de sementes, desenvolvida e embalada especialmente para aguentar as forças da gravidade e do vento. O atleta das alturas recorreu à sua experiência em esportes extremos e adaptou seus saltos campeões para o novo desafio: a restauração.



Jardineiros do céu



A semeadura aérea é uma técnica inovadora de restauração ecológica cuja principal vantagem está na escala e na logística. Inspirado no comportamento de animais conhecidos como “jardineiros do céu”, como a jacutinga e o tucano-de-bico-verde, que espalham sementes ao longo de grandes áreas, o método permite acelerar processos naturais de regeneração.



O projeto não acaba por aqui. Segue pelos próximos três anos com o monitoramento da área impactada. Assim, será possível observar o desenvolvimento das mudas de 17 espécies de árvores da Mata Atlântica que faziam parte da flora nativa do entorno da Baía de Guanabara e que foram reduzidas ou quase extintas em decorrência da ação humana, como desmatamentos, poluição e queimadas.

* Luiz André Ferreira é podcaster, palestrante, curador e professor universitário. Mestre em Projetos Socioambientais, em Bens Culturais e Designer Educacional.

