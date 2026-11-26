Rio vira Capital da Inteligência Artificial na Educação - Imagem de divulgação

Rio vira Capital da Inteligência Artificial na Educação Imagem de divulgação

Publicado 26/11/2026 23:56 | Atualizado 27/11/2026 00:19

Ainda estamos muito, mas muito longe mesmo de mensurarmos a plena dimensão da Inteligência Artificial na Educação. São mudanças de paradigmas, espaciais, temporais, nas dinâmicas, metodologias e, principalmente, no deslocamento dos papéis dos professores e alunos, assim como de suas relações com as instituições de ensino ou a qualquer um que se proponha a repassar conhecimento por meios não oficiais, incluindo plataformas e streaming, além da própria IA.



Embora muitos pensem o contrário, pelo fato de ter sido alavancado pelo advento da Internet e da Comunicação Digital, o EAD, como conhecemos hoje, é uma das modalidades mais vulneráveis aos impactos da IA.

Embora haja exceções, a grande maioria barateou seus custos com a adoção de apostilas de conteúdo próprio e muitas vezes rasos, resumidos e de qualidade duvidosa.

Na maioria desses materiais não há espaço para aprofundamentos ou diversidade, já que por ser um produto linear não é um espaço propício para incluir outras versões, pontos divergentes ou muito menos outros autores, pesquisadores e pensadores devido ao pagamento de direitos autorais. Quando aparecem são em pequenas e raras citações livres de cobrança pelas regras atuais da ABNT.

SAC da Educação



E o que também parecia ser um facilitador agora se volta contra. A maioria tem como alicerce o modelo temporal assíncrono, em que o aluno acessa a hora que quiser, praticamente eliminando a interação síncrona (ao mesmo tempo) com os colegas e o educador.

Apesar dos esforços da nova legislação, o professor é rebaixado, na nomenclatura, formação e pagamento, à função de tutor. Dependendo do curso, nem há a presença de um profissional de ensino, substituído por uma espécie de SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) com respostas prontas, únicas e mecânicas.



A grande pergunta é: para que se submeter a esse modelo de EAD se é possível fazer uso da Inteligência Artificial, que inicialmente pode ser provocada pelo aluno, mas que rapidamente passa a conhecê-lo o suficiente para oferecer material baseado em seu estilo, tempo disponível, melhor forma de assimilação, cultura, localização geográfica e até de acordo com seu posicionamento político?



Ao invés de gravações fixas, uniformes e generalizadas com curtos vídeos com professores, tutores ou conteudistas, podem interagir de forma dinâmica com a IA. Ela ainda adquire a personalidade pedida: tom, voz, sexo, rosto, vestuário, comportamento, dinâmica e metodologia customizados para cada um.

Unesco traz o centro de discussão para o Museu do Amanhã



No meio desse turbilhão de incertezas, a Unesco traz ao Rio de Janeiro a primeira edição no Brasil da Digital Learning Week. O evento será FÍSICO no Museu do Amanhã, a partir dessa segunda-feira, contando com um público estimado em 300 participantes PRESENCIAIS e transmissão ao vivo pelo canal do Ministério da Educação.



Com o título agregado “Conectando Redes para Educação Digital, Midiática e Inteligência Artificial”, tem potencial para fechar o calendário de 2026 como o principal evento anual da UNESCO dedicado à transformação da educação.



Embora siga o tema espelhado na edição global “Educação na era da IA: Fatos, Fricções e Fronteiras”, abrirá espaço para outras importantes discussões, como abordagens comunitárias, autonomia humana e o propósito público de que a educação permaneça em uma posição central no processo de aprendizagem.

Brasil no radar internacional



Desde 2023, a Unesco vem promovendo a Digital Learning Week. A última edição ocorreu em Paris. O propósito é reunir no mesmo ambiente líderes da educação, formuladores de políticas públicas, pesquisadores, especialistas e profissionais de diferentes setores, incluindo governos, organismos internacionais, organizações da sociedade civil (OSCs) e iniciativa privada.



A escolha do Brasil é um reconhecimento pelo seu esforço na melhoria da qualidade de seu ensino. São movimentações brasileiras que chamaram a atenção na edição global da Digital Learning Week. Entre os exemplos, o empenho no estudo e na implementação de práticas inovadoras e a construção de marcos regulatórios que definam e delimitem o uso da IA nas ações pedagógicas.

Outro destaque é o incentivo e a ampliação de projetos de qualificação e formação continuada dos profissionais do ensino, principalmente nos segmentos digital e midiático.

Brasil cria Rede de Articulação



Aproveitando o ensejo, será lançada também no Museu do Amanhã a Rede Nacional de Articuladores de Educação Digital e Midiática, Inovação e Conectividade.



Entre seus objetivos está o de alinhavar as etapas da educação no país, que funciona de forma descentralizada e papeis definidos para União, estados e municípios. Embora ocorram algumas interseções, o formato-base designa à União a regulamentação e o ensino superior. Os estados ficam encarregados do Ensino Médio e os municípios da chamada Educação Básica ou Fundamental.

Nessas duas últimas esferas estão localizados os principais problemas e desníveis, devido à grande quantidade de administrações executivas diferentes em um país dessa dimensão. A recém-criada Renedic terá entre as missões condensar uma unidade básica nacional, estabelecer uma condução convergente, compensar os desníveis econômicos federativos, além retirar os vícios e influências políticas, religiosas e ideológicas.

O grande desafio é fazer isso sem comprometer a formação do pensamento crítico ou comprometer as individualidades locais, culturais, vocacionais e históricas características de cada região do Brasil.



Maratona Criativa



A IA e a digitalização democratizam o processo educacional, tirando o professor do protagonismo exclusivo do saber e dividindo com o aluno as responsabilidades pelas condutas e decisões sobre a sua formação e linha de aprendizado.



Diante desse contexto, outro espaço paralelo no Museu do Amanhã é a Hackathon (Maratona Criativa), que traz para o "Centro das Decisões" os próprios estudantes. Foram selecionados alunos do 8º e do 9º ano da Rede Municipal do Rio de Janeiro que terão um fórum específico, mas com os resultados convergendo e tendo o mesmo peso na elaboração da ata final do congresso carioca.



É fundamental garantir que participem de forma ativa e consciente das decisões sobre o uso e a avaliação pedagógica, incluindo a forma de adoção e delimitação das novas tecnologias.

* Luiz André Ferreira é podcaster, palestrante, curador e professor universitário. Mestre em Projetos Socioambientais, em Bens Culturais e Designer Educacional