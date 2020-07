Entrada no cartão de crédito, IPTU, ITBI, registro e condomínio grátis, além do FGTS

Em tempos de “novo normal” com os clientes identificando necessidades com relação à compra do imóvel, construtoras aproveitam o momento para fazer campanhas. Entre os benefícios estão entrada parcelada ou paga no cartão de crédito, possibilidade de usar o carro e o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) na negociação, condomínio, IPTU, ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) e registro grátis, além de mimos como armários planejados na cozinha, robô aspirador e assistente virtual (Alexa) para ajudar nas tarefas de casa. Há oportunidades dentro e fora do Minha Casa, Minha Vida.



Fora do programa, a Tegra promove até o dia 31 de julho ação de vendas para o East Side Méier, que tem previsão de entrega para março de 2021. Quem comprar uma unidade vai ganhar um robô aspirador e uma assistente virtual Alexa e terá entrada facilitada a partir de três parcelas de R$ 11 mil. O residencial terá dois blocos com 288 unidades, com opções de dois quartos e três quartos, todos com suíte, além de lazer completo e segurança. Entre os diferenciais estão o Espaço de Reparos, uma oficina com ferramentas de uso compartilhado; uma lavanderia com máquinas que permitem aos moradores lavar roupas fora dos apartamentos; uma área reservada para receber compras e encomendas; Car Wash, destinado exclusivamente para a lavagem de carros; e o Pet Fun, uma área segura e ao ar livre para animais de estimação, além de salão de beleza.



Já a Calçada promove campanha reunindo unidades residenciais e comerciais em diversos bairros da cidade. Entre os benefícios para o comprador estão seis meses de condomínio, IPTU grátis, armários planejados na cozinha, além de facilidades com a entrada (parcelamento, pagamento no cartão, e possibilidade de usar o carro e o FGTS na negociação). Nos empreendimentos prontos há opções de dois quartos a partir de R$ 370 mil, em frente ao estádio Nilton Santos (Engenho de Dentro). A empresa também tem oportunidades em bairros como Tijuca e Recreio dos Bandeirantes e opções na planta na Freguesia (Jacarepaguá) e no Jardim Botânico. "Com os índices econômicos favoráveis, o mercado imobiliário desponta como uma ótima alternativa para quem quer aplicar bem o próprio dinheiro. Diante deste aumento da demanda, preparamos as melhores oportunidades do mercado para compra de unidades prontas", conta Bruno Oliveira, gerente de Marketing e Relacionamento da Calçada.