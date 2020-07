Saiba como ampliar ambientes pequenos com as cores

Como temos passado mais tempo em casa por conta da pandemia, percebemos o que precisamos reparar ou mudar nos ambientes mais facilmente e, por isso, não queremos adiar. Diante deste cenário, várias redes voltadas para decoração e até mesmo para obra e construção têm orientando seus consumidores por meio do "faça você mesmo" e por profissionais qualificados, já que a flexibilização está acontecendo em várias cidades do país. A pintura, por exemplo, é uma solução mais acessível para mudar os ambientes e ainda ajuda a ampliar espaços pequenos, de acordo com a Sherwin-Williams.



Para não errar na hora de decorar e adicionar leveza ao projeto, é preciso harmonizar elementos como iluminação e disposição dos móveis, com os tons que serão aplicados na parede. A decoração de cômodos menores despertam muitas dúvidas e, para deixar essa tarefa mais simples, Patrícia Fecci, gerente de marketing para serviços de Cor & Design das tintas Sherwin-Williams separou cinco dicas de como usar as cores para criar a sensação de amplitude em poucos metros.



Aposte no off white: uma opção clássica que pode ser utilizada sem medo é o branco. Esse tipo de cor funciona, pois reflete a luz natural no cômodo, ampliando visualmente o espaço. Se a proposta é criar um ambiente clean, indicamos a cor off white, Bola de Neve SW 7004. Outra dica importante é investir em texturas como manta, peças em palha ou croché, para não deixar o espaço totalmente monótono. Esses detalhes são truques que ajudam a quebrar o minimalismo do branco, gerando um ponto de interesse para o olhar.



Use branco com outras cores: o branco também pode ser utilizado com tons mais escuros para dar mais personalidade ao espaço. A sugestão é fazer um efeito na parede, pintando uma borda com uma cor mais escura abaixo do olhar e uma clara acima dos olhos, produzindo uma sensação de ambiente espaçoso. O efeito de cor mais escura embaixo ajuda a deixar o cômodo mais horizontal, criando um ponto focal que amplia mais o local, ideal para ambientes com pé direito baixo. Como sugestão indicamos as cores Orvalho das Estrelas SW 9138, um azul acinzentado junto com o off White, Darma SW 7014.



Invista em tons contrastantes: para gerar uma sensação de aconchego em ambientes com pé direito alto, coloque uma cor mais clara abaixo do olhar e a escura acima. Esse efeito aproxima e diminui a sensação de parede alta. Caverna SW 7701, um tom de terracota alaranjado e sofisticado, é ideal para salas de estar e ambientes de estudo. Para harmonizar tons escuros com mais claros aposte no Melodia do Mar SW 6496, um azul turquesa, com o off white, Serenata ao Luar SW 6231. Para trazer uma sensação de amplitude aplique a tinta na área maior e mais iluminada do cômodo. Cores escuras também podem ficar no fundo ou em paredes menores.



Destaque uma parede: em ambientes pequenos podemos destacar uma parede com a aplicação de pintura. Em cozinhas de copa o efeito integra o ambiente ao restante da casa. As cores também podem ser utilizadas para delimitar o cômodo, com a possibilidade de criar um ambiente dentro do outro, sem perder espaço. A solução é ideal para fazer um cantinho de trabalho ou estudo em casa. A nossa sugestão de cor para fazer um ambiente de home office é o Recheio de Goiaba SW 9805, um tom de rosa que pode ser harmonizado com móveis de madeira clara e o branco, ajudando a ampliar o espaço.



Cores e iluminação: a dica para corredores compridos é trabalhar cores e iluminação, pois a luz aquece o ambiente. O piso também é importante e em madeira ajuda a tornar o espaço mais acolhedor, integrando o espaço com a casa toda. Em corredores menores e verticalizados é possível criar um ponto de cor com o uso de cores mais escuras como Caviar SW 6990, um tipo de preto, com cores mais claras como o Branco Puro SW 7005. Para destacar o tom e a parede invista na iluminação com uma luminária charmosa e elegante.