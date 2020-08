Porcelanato ganha ainda mais destaque na decoração

Para quem planeja dar uma repaginada na casa, principalmente, por estar ainda mais tempo em casa devido a quarentena, os porcelanatos são uma ótima opção. Esses revestimentos são verdadeiros coringas na decoração por oferecerem uma infinidade de possibilidades estéticas, além de serem práticos desde a instalação até a manutenção. Com tantos benefícios, vêm invadindo, cada vez mais, os espaços íntimos da casa como os quartos. Para se ter ideia, é possível usar o porcelanato como cabeceira. Mas a peça pode ser colocada em pisos, paredes, painéis decorativos e fachadas, entre outros. Também é indicada para todos os tipos de espaços internos e externos. Outro diferencial é que o porcelanato consegue chegar com perfeição na representação de materiais como madeira, cimento e pedras naturais (mármore e granito, por exemplo).



De acordo com a arquiteta da marca, Francine Nuremberg, os revestimentos estão ganhando espaço de destaque nos projetos de arquitetura e decoração por suas infinitas possibilidades de criação e vantagens únicas. "As inúmeras texturas disponíveis proporcionam a criação de composições exclusivas, para espaços elegantes e de personalidade. Para as áreas íntimas, as opções amadeiradas e cimentícias estão entre as mais usadas, pois, além de garantirem toda praticidade do material, ainda conferem aconchego e conforto visual, sendo perfeito para esses ambientes que pedem um clima mais calmo e acolhedor" , conta Francine.



A arquiteta diz ainda que quando se fala em benefícios pós aplicação, o porcelanato é indiscutivelmente um dos melhores produtos em durabilidade, higienização e manutenção. Para a limpeza não exige produtos específicos; muitas vezes um pano úmido é suficiente para retirar a poeira. Sua superfície não acumula ácaros, colaborando ativamente para a saúde dos moradores e o tornando assim uma das melhores opções para pessoas com problemas respiratórios.