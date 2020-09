Promoções para comprar a casa própria

A segunda edição da Semana Brasil, que acontece de hoje até o dia 13, oferece condições especiais e descontos para vários segmentos incluindo a compra da casa própria. A Caixa, por exemplo, oferece desconto de 20% na taxa de administração para contratação do consórcio imobiliário. Vale lembrar que a modalidade não tem juros e a contemplação acontece por lance ou sorteio. No sistema, é cobrado taxa de administração, fundo de reserva e seguro. A correção da prestação e do valor da carta de crédito acontece anualmente. O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) também pode ser usado, mas neste caso, o trabalhador não pode ter imóvel em seu nome.



As ofertas não param por aí. Construtoras estão com promoções no período para estimular o fechamento do negócio. A Riviera, por exemplo, fará ação nos dias 11, 12 e 13 de setembro para o Central Park Riviera, bairro planejado em construção em Duque de Caxias. Entre as facilidades estarão parcelamento da entrada em até 33 vezes sem juros e o subsídio (desconto) do governo federal do Novo Programa Casa Verde e Amarela que pode chegar a R$ 42 mil, dependendo da renda familiar. Os imóveis têm preços a partir de R$ 133 mil. Os atendimentos serão feitos com hora marcada, respeitando os protocolos de segurança, no estande do empreendimento no Caxias Shopping.



A CAC Engenharia está com campanha válida até o dia 30 de setembro para o residencial Itália, que tem previsão de entrega para outubro. É possível optar entre um bônus de R$ 10 mil em armários ou por um desconto de R$ 2 mil nas cinco parcelas iniciais. As unidades do Itália têm valores a partir de R$ 224.300. ”São duas oportunidades bem interessantes, pois o cliente pode optar por não ter custo adicional com os armários quando a unidade for entregue ou ter o desconto nas parcelas iniciais da compra. Tudo vai depender da realidade financeira da família. A ideia é oferecer alternativas para que o cliente possa trocar o aluguel pela casa própria”, comenta Bruno Teodoro, gerente comercial da CAC Engenharia no Rio de Janeiro.



Fechadura biométrica

A Vitale contempla os compradores do Vitale Easy, lançamento no Campinho, com fechadura biométrica, com abertura por impressões digitais. De acordo com Eduardo Paiva, diretor da empresa, a ação é válida até o final de setembro. “Além disso, estamos parcelando o valor da entrada em até 30 vezes e o cliente poderá também usar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)”, conta Paiva. As unidades têm preços a partir de R$ 194 mil.



Seis meses de condomínio grátis

A Fernandes Araujo tem duas opções de condomínios prontos que contam com facilidades: no Art’e Tijuca, que têm preços a partir de R$ R$ 459.900, a empresa oferece seis meses de condomínio grátis para quem fechar negócio. Além de segurança, o empreendimento tem itens de lazer como piscina adulto, piscina infantil, espaço corpo, espaço crossfit, beauty center, repouso e sauna, espaço festas e arte culinária, longe festas, espaço aventura, espaço teen, minicampo, playground, churrasqueira e forno de pizza. Já o Guess, em Jacarepaguá, que tem unidades a partir de R$ 298 mil, a ação inclui seis meses de condomínio grátis, além de entrada de 10% que poderá ser dividida em até três vezes sem juros. Entre as opções de lazer estão spa, academia, piscinas, brinquedoteca, espaço gourmet e um pet place.