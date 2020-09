Saiba como aumentar as chances de alugar o seu imóvel

Se você tem um imóvel que está disponível para locação, é importante investir em benfeitorias para aumentar as chances de fechar negócio. Vale lembrar que as ofertas são muitas e, hoje, o valor não é mais o único fator considerado pelos clientes. Especialistas confirmam que imóvel bem montado, com móveis planejados, box de banho e outros itens é alugado com mais facilidade, pois além de estar mais apresentável, dispensa a necessidade de o inquilino fazer intervenções.



A coluna conversou sobre o assunto com a Solange Portela de Andrade, diretora da JB Andrade Imobiliária. "Deixar o ambiente pintado, limpo e com um cheirinho agradável de um difusor de ambientes causa sempre boa impressão nas visitas dos interessados. Imóvel que está muito tempo fechado, por exemplo, costuma ter cheiro de mofo, por isso, é importante investir nesses pequenos detalhes. Pode parecer uma bobagem, mas faz toda a diferença", afirma Solange.



O locatário, complementa a diretora, percebe em vários detalhes quando o proprietário é uma pessoa cuidadosa e acaba tendo muito mais cuidado e carinho na manutenção e no uso do imóvel. “E isso para o proprietário é ótimo! No final todos ganham! Proprietários com bons clientes e locatários com opções de bons imóveis”, ressalta. Solange conta ainda que agosto foi um mês com ótimos resultados na locação. “A maioria alugada é de imóveis novos ou bem cuidados. No mercado em baixa ou no mercado em alta, o ‘patinho feio’ mesmo que esteja por um valor convidativo vai sempre para o final da fila. O locatário acaba alugando um imóvel um pouco acima do seu orçamento sabendo que está alugando um produto diferenciado”, diz.

Cinza é a cor da moda

Para ajudar nesta tarefa de potencializar as chances de locação, Solange recomenda:



- Atualize a pintura para modernizar e higienizar o ambiente. O cinza é hoje a cor da moda ou o branco que é clássico.



- Piso: aquela tábua corrida cansada ganha fôlego com um verniz. Outra sugestão é trocar o antigo por um piso novo (piso sobre piso), que é rápido e menos custoso. Já os pisos da cozinha e do banheiro ficarão novinhos em folha com porcelanato líquido ou com epóxi.



- Azulejos antigos? Epóxi neles! O mercado oferece diversas opções de cores para a cobertura.



- Luminárias: aposte num modelo simples, mas moderno. Um plafon quadrado é uma boa opção e tem um preço acessível.



- Interruptores: você pode trocar por modelos mais modernos ou até pintar os antigos com spray.



- Troque os vasos sanitários. Causa uma ótima impressão visitar um banheiro que tem louças modernas e com cores clean.



- Vale a pena trocar aquele blindex escuro do banheiro que causa uma impressão não muito boa.



- Nos armários do banheiro e da cozinha, é possível fazer muitos ajustes, entre eles trocar prateleiras danificadas e ferragens oxidadas, forrar ou pintar as gavetas, trocar os puxadores, trocar ou pintar as portas da frente do armário com uma cor que transforme e valorize o visual. Aposte em tons como branco, cinza, um tom bonito de azul ou verde.



- É imprescindível uma revisão das partes elétrica e hidráulica, além do aquecedor, para deixar tudo seguro e funcionando perfeitamente.



- E já faz algum tempinho que o ar condicionado do tipo Split faz parte do “kit locação”. O locatário não quer despender tempo e nem ter esse custo com a compra e a instalação dos aparelhos.