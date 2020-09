Quem é corretor sabe que estar bem informado sobre o imóvel, seja ele para locação ou para a venda, faz toda a diferença na hora da negociação. Isso inclui a participação em cursos e outros eventos que possam complementar a formação. Pensando nisso, a coluna traz hoje duas dicas de eventos online gratuitos. Um deles acontece nesta quinta, dia 10, a partir das 20h, em https://www.youtube.com/c/UseHomer/featured. A palestra “Corretor de imóveis: Profissional legal” será com João Teodoro, presidente do Cofeci (Conselho Federal de Corretores de Imóveis). Livia Rigueiral, CEO do Homer, plataforma que conecta corretores de todo o país, vai mediar a discussão. Entre os temas estão atualizações do Enbraci 2021 (Encontro Brasileiro de Corretores de Imóveis), lançamento da gratuidade do selo CNAI (Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis), e atualização sobre o estabelecimento dos preços das avaliações. As inscrições podem ser feitas em http://materiais.homer.com.br/evento-cofeci-10-setembro. Quem se cadastrar, além de acompanhar a palestra sem pagar nada, ganhará material inédito sobre serviços de avaliação imobiliária.



Para que o corretor de imóveis se destaque no mercado, Livia reforça que ele precisa estar por dentro de todas as tendências do setor e também saber tudo sobre a legislação em vigor. “As mudanças no mercado não param, e isso exige que os profissionais estejam em constante evolução, se capacitando, para acompanhar e absorver melhor as novidades. É fundamental buscar se atualizar, desenvolver novas habilidades e aprimorar as que já têm, e nada melhor que ter a possibilidade de fazer isso sem custo nenhum e online”, afirma.