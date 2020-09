Hora de comprar a casa própria para morar ou investir

Com as taxas de juros em queda e o baixo retorno de investimentos financeiros, houve uma alta de 34% nos financiamentos imobiliários no país, entre janeiro e julho, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) que também registrou um total de R$ 54,7 bilhões em empréstimos nos sete primeiros meses do ano. Os números favoráveis reforçam que comprar imóveis continua sendo uma boa opção de investimento e de troca do aluguel pela casa própria mesmo em tempos de crise como a que estamos vivendo com a pandemia.



Lançamentos estão de volta

Os primeiros sete meses do ano registraram números positivos, mas o mês de agosto também se destacou. "Olhando para o setor nessa retomada depois da quarentena, a gente observa um mês de agosto marcado por lançamentos. O mercado de usados também não parou apesar de todas as dificuldades. E a cada ponto percentual a menos na taxa de juros representa um milhão de famílias a mais com acesso a crédito para um imóvel de médio padrão ou dois milhões de famílias com crédito para uma unidade popular", analisa Claudio Hermolin, presidente da Ademi-RJ (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário) e vice-presidente de Intermediação Imobiliária e Marketing do Secovi-SP (Sindicato da Habitação).



Fila de espera para alugar no Rio

A Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) aponta as vantagens para a compra do imóvel neste cenário que estamos vivendo. É uma boa alternativa tanto para fins de moradia quanto para investimento quando se pensa em longo prazo. Os ativos imobiliários representam um investimento com uma boa taxa de retorno e baixo risco. Isso porque o ativo imobiliário permite que o investidor possa usufruir tanto da valorização do preço do imóvel quanto do aluguel. O investimento é seguro, pois sofre menos impacto por crises financeiras. Outro ponto favorável é a renda mensal com o aluguel e, neste momento, a locação está em alta, de acordo com André Moreira, diretor da Martinelli Imóveis. Ele conta que um imóvel para alugar pela empresa tem pelo menos três fichas de interessados. E há ainda a boa rentabilidade de longo prazo, ou seja, apesar de algumas oscilações quando avaliamos um período de 10 anos, a valorização do imóvel se mostra positiva e superior a aplicações em renda fixa.



Troca de aluguel para o imóvel próprio

A aquisição também é uma ótima alternativa para a maioria das famílias que compra com intuito de moradia. Isso porque a família deixa de pagar aluguel, que é responsável por grande parte do orçamento familiar, há ainda a valorização patrimonial e o financiamento imobiliário a juros ainda mais baixos, deixando a aquisição mais atrativa. De acordo com a Abrainc, a redução de cada ponto percentual no crédito habitacional aumenta o poder de compra em 19%.