Publicado 20/10/2020 10:28 | Atualizado 20/10/2020 10:33

Com as taxas de juros em queda, o mercado imobiliário comemora os bons resultados de vendas mesmo em tempos de crise. Uma das maneiras de facilitar a venda é promovendo campanhas que incluem descontos e condomínio grátis. A Riviera Construtora, por exemplo, está com duas ações voltadas para a compra de imóveis no Central Park Riviera, bairro planejado com lazer e segurança que está sendo construído em Duque de Caxias.



Na ação Meu amigo é 1000, o cliente que indicar um amigo ganhará seis meses de condomínio. Já o amigo indicado terá R$ 1 mil de desconto no pagamento da entrada. “Além do desconto, parcelamos o valor da entrada em até 33 vezes”, afirma Jamille Cavalcante Dias, diretora de Vendas e de Marketing da empresa.



A segunda campanha é exclusiva para servidores (municipal, estadual e federal), oferecendo 10% de desconto para o pagamento à vista. “Temos vários casos de clientes que pagam à vista pensando em investir na locação do futuro imóvel”, diz Jamille. As unidades têm valores a partir de R$ 133 mil.



Feirão online com mais de 560 unidades

Outra forma de encontrar imóveis que estão à venda ou disponíveis para locação é conferir o feirão online que a OLX está promovendo até o dia 10 de novembro em https://projetosespeciais.olx.com.br/feiraoimoveis. São mais de 560 unidades e muitas delas podem ser visualizadas por meio de vídeos. "O período de isolamento, devido à pandemia da Covid-19, tem feito muitos brasileiros repensarem as suas necessidades, especialmente por estarem mais tempo dentro de casa. Este cenário contribui para pequenas reformas, mudanças para imóveis mais espaçosos ou, até mesmo, outras regiões. O feirão é uma oportunidade para quem está buscando novas opções de moradia com a melhor relação entre custo e benefício. Outra vantagem é a possibilidade de ver os anúncios com vídeos, experiência que se aproxima muito de uma visita presencial", conta Marcelo Dadian, diretor de Imóveis da plataforma.