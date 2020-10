Banco do Brasil oferece imóveis ainda mais em conta por meio de leilão e venda direta, ou seja, que não foi arrematado no pregão Freepik

Por Cristiane Campos

Para dar aquela força a quem pretende comprar um imóvel, o Banco do Brasil está com novas ofertas em todo o país tanto por leilão quanto por venda direta (quando o bem é leiloado duas vezes, mas não houve arremate). São 1.138 unidades com descontos de até 70% e escritura grátis para pagamento à vista disponíveis no site seuimovelbb.com.br. As casas e apartamentos têm valores entre R$ 25 mil e R$ 51.109.877. As unidades estão 100% quitadas e não têm dívidas como IPTU (Imposto Territorial Predial Urbano) e condomínio.



A escritura grátis é para compras em venda direta com o pagamento à vista em transações feitas pelo site. Serão contempladas as propostas completas (com documentos) enviadas até 31 de outubro ou até o encerramento da campanha. "A campanha Escritura Grátis é uma condição que ficamos muito felizes em anunciar. Democratizar a aquisição de ativos para moradia ou investimento está em nosso DNA", diz Marcelo Prata, CEO e fundador da Resale, startup contratada pelo BB e responsável pela tecnologia do site.



Importante lembrar que o pagamento de despesas como procurações, certidões, ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis), laudêmio, correios, taxas e registro do imóvel no RGI competente não estão inclusos na ação.

Jardim vertical está em alta

Pandemia, novo normal e home office são termos já bem conhecidos neste ano tão diferente. Outros também caíram no gosto e nas pesquisas das pessoas por causa do isolamento social. Um tema bastante pesquisado é “jardim vertical”. Ou seja, com mais tempo em casa, tem muita gente querendo montar um cantinho verde ou uma horta. Para se ter ideia, pesquisa da SEMrush, de marketing digital, indicou que o assunto teve 540 mil pesquisas este ano (de janeiro a agosto) contra 194 mil buscas em 2019, alta de 177%. Já a palavra "planta" subiu 110% na média mensal de buscas, comparando os períodos de maio a agosto de 2019 e 2020.



Com relação ao “home office”, a procura também é expressiva como era de se esperar. Só em março, logo no início das restrições, o termo teve alta de 2.300% ante o mesmo mês do ano passado. Além desta palavra, destacam-se ainda “cadeira gamer" com 550 mil buscas, “escrivaninha” (450 mil buscas) e “teclado” (336 mil buscas) no período de março a agosto.