Uma das opções para quem planeja comprar um imóvel com juros mais baixos é o empreendimento Art'e Tijuca que está pronto para morar Freepik

Por Cristiane Campos

Começam a valer a partir de hoje as taxas de juros ainda mais baixas para compra do imóvel financiado na Caixa. A linha de crédito com recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) tem taxa mínima de 6,25% ao ano mais TR (Taxa Referencial) e máxima de 8% mais TR. Já o percentual para unidades comerciais, o mínimo é de 7,25% ao ano mais TR e o máximo é de 8,75% ao ano mais TR. Além disso, a opção de carência de seis meses para iniciar o pagamento das parcelas de juros e amortização vale até o dia 30 de dezembro. Lembrando é somente para imóveis novos.



Vale ressaltar que o recurso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode ser utilizado no financiamento desde que o imóvel custe até R$ 1,5 milhão e o contrato seja assinado pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH). É preciso ainda que o mutuário se enquadre nas regras para liberação do fundo como não ter imóvel próprio e nem empréstimo habitacional em seu nome, além de ter pelo menos três anos de contribuição para o FGTS consecutivos ou não. Segundo o banco, os interessados já podem acessar as novas taxas no simulador Habitacional Caixa, disponível no APP Habitação Caixa, no site www.caixa.gov.br e nos correspondentes Caixa Aqui.



Mercado comemora

Publicidade

Para Paulo Araujo, diretor de Incorporação da Concal, a Caixa vem exercendo um papel fundamental no desenvolvimento e na retomada do crescimento do setor. "Essa liderança da instituição em novos produtos, novas taxas, e sempre atenta às novas necessidades e demanda do mercado, faz com que os concorrentes também se mexam e, consequentemente, quem ganha com isso é o cliente. Enxergamos a Caixa não só como o principal player de crédito imobiliário como também o player que tem maior poder de provocar mudanças nos bancos privados. Nunca tivemos juros tão baixos e isso já vem refletindo forte em nosso setor nos últimos meses", diz. Ele ressalta que os preços



começam a ensaiar uma retomada de valorização consistente e até mesmo investidores começam a olhar o crédito como uma opção na aquisição dos imóveis. Muito deles começam a perceber que conseguem pagar a prestação do financiamento com a própria renda do aluguel do imóvel adquirido”, afirma Araujo.







Jamille Cavalcante Dias, gerente de Vendas e de Marketing da Riviera Construtora, ressalta que a Caixa sempre teve um olhar especial para o segmento econômico e agora também está com o olhar voltado para o SBPE. "O resultado é que, em um ano, quase que dobrou o número de financiamentos para este público. Todas as medidas são positivas e, dentre elas, destaco primeiro a questão da redução na taxa de juros focada no SBPE para impulsionar o mercado de médio padrão, o que é muito válido. Importante lembrar que a Caixa já tinha reduzido a taxa de juros para o segmento econômico", lembra Jamille.







Flávia Katz, gerente de Marketing da construtora Fernandes Araujo, ressalta que as medidas recentes comprovam o esforço da instituição para estimular o setor, dando ao cliente mais potencial de compra por meio de taxas mais baixas, além de socorrer os mutuários que ainda estão com dificuldades em pagar suas prestações neste ano atípico. "Fortalecer a negociação digital, por meio de aplicativo, também é muito importante, pois durante a pandemia vimos um boom de vendas digitais e tivemos que aprimorar os nossos canais. Os clientes estão mais receptivos a esse modelo de compra e as construtoras cada vez mais antenadas e preparadas para esse novo normal. Temos sentido esse movimento nos empreendimentos prontos para morar que temos na Tijuca e em Jacarepaguá, além dos terrenos que comercializamos em Campo Grande”, comenta Flávia.