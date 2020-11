Empreendimento em Vargem Grande reúne casas e apartamentos, com lazer completo, segurança e preços que cabem no bolso Divulgação

Por Cristiane Campos

O número de pessoas interessadas em trocar o aluguel pela casa própria ou investir em imóveis para ter uma renda extra com a locação não para de crescer neste ano atípico. Prova disso é que o estande do Vitale Eco, lançamento da Construtora Vitale, em Vargem Grande, já recebeu quase 600 visitas em menos de dois meses. O espaço conta com um apartamento garden decorado e uma grande maquete para que os interessados possam conhecer o empreendimento que terá mais de 6 mil metros de área de lazer ao ar livre. O novo residencial, que faz parte do programa Casa Verde e Amarela, terá casas e apartamentos e itens como lavanderia e bicicletas compartilhadas, horta orgânica e coworking.

Tecnologia aliada do setor imobiliário

A tecnologia está cada vez mais presente no mercado imobiliário. A Judice & Araujo investiu em uma plataforma de tecnologia com modelo de franquia para ampliar atuação no setor. Aí nasceu a HomeHub, startup que une a expertise de uma marca consagrada e a constante busca de soluções tecnológicas. A nova plataforma atua em um modelo de franquias conectadas em rede com uma operação "figital" (físico e digital). São dois formatos das franquias: Office - voltada para as imobiliárias que já têm operação física ou para quem deseja empreender neste mercado, com equipes enxutas e baixo custo - e o Home Broker - indicada para os corretores autônomos ou para aqueles que querem começar no mercado e que desejam fazer os seus negócios sem a necessidade de um escritório físico, mas com todo o suporte de uma franqueadora.

Consórcio de imóveis bate recorde em setembro

O consórcio de imóveis continua atraindo ainda mais adeptos mesmo com a pandemia. Isso porque com o recorde mensal de 48,82 mil cotas comercializadas em setembro, inédito na história deste segmento, o acumulado dos nove meses cresceu 10,7% sobre o ano passado. Os altos volumes propiciaram a aproximação da marca de um milhão de participantes ativos. Ainda vivenciando a Covid-19, o setor vem se recuperando com aumento acima de 22% no tíquete médio (hoje em R$ 188.540) que, por consequência, originou quase 30% de crescimento nos créditos comercializados.



O total de participantes ativos apresentou ligeiro aumento, com pouco mais de 1%. Nos nove meses do ano, 2.514 consorciados-trabalhadores, participantes dos grupos de consórcios de imóveis, utilizaram parcial ou totalmente seus saldos nas contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para pagar parcelas ou quitar débitos, bem como ofertar valores em lances ou complementar créditos, somando acima de R$ 120,41 milhões, de acordo com a Gepas (Gerência Nacional de Administração de Passivos) da Caixa.