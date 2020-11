Residencial no Rio Comprido é uma das opções do evento digital que vai até o dia 30 de novembro Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 09/11/2020 18:06

Está aberta a temporada de feirões para conquistar a casa própria. Em tempos de juros ainda mais baixos, reflexo da redução da Selic (taxa básica de juros), o mercado imobiliário aproveita o bom momento para incentivar a compra. Uma das oportunidades é o Feirão Digital Morar Mais, da imobiliária de mesmo nome e que conta com o patrocínio da MRV. O evento vai até o dia 30 deste mês reunindo 6.280 ofertas com valores a partir de R$ 45 mil e prestações a partir de R$ 390. São apartamentos e terrenos nas zonas Norte e Oeste do Rio, além da Região dos Lagos que podem ser consultados em (www.facebook.com/MorarMaisOficial, www.instagram.com/morarmaisoficial/) e no site www.feiraodigitalmorarmais.com.



No caso dos imóveis no Rio, a MRV disponibiliza motorista para buscar o cliente em casa para conhecer o futuro lar. Já para quem deseja construir imóvel dos sonhos em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, a Morar Mais oferece van para levar o interessado até o loteamento. André Barros, presidente da Morar Mais, explica que o evento é voltado para famílias com salário a partir de R$ 1.400. É possível também conseguir subsídio do programa Casa Verde e Amarela que pode chegar a R$ 47.500, dependendo da renda familiar. “São mais de seis mil unidades reunidas no mesmo lugar. Os terrenos têm valores a partir de R$ 45 mil. Já os apartamentos têm preços a partir de R$ 117 mil. O feirão atende a todos os perfis de clientes, desde aquele que quer comprar um lote para construir a casa do seu jeito até o que deseja um imóvel dentro de condomínios com lazer completo e segurança”, afirma Barros. Para participar da ação, o interessado deve ter em mãos documentos como identidade, CPF e comprovantes de residência e de renda (carteira de trabalho, extratos bancários e imposto de renda).



Sorteios e participação de influenciadoras

Durante a campanha, complementa Barros, serão realizados sorteios de diárias em pousadas e de itens de decoração, entre outros brindes. “São formas de presentear o cliente em um momento especial que é o da compra do imóvel”, acrescenta o executivo. Além das vantagens, o feirão contará com a participação de oito influenciadoras digitais com dicas de decoração, moda, beleza e vídeos de humor.



FGTS é aliado

Para quem trabalha de carteira assinada, vale lembrar que o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) é um grande aliado na negociação. O recurso pode ser utilizado como entrada, para a aquisição à vista ou para abater até 80% do valor da prestação, além de quitar o saldo devedor ou reduzi-lo. É possível comprar imóveis avaliados em até R$ 1,5 milhão, desde que o contrato seja pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Para isso, o interessado precisa se enquadrar em algumas regras como não ter imóvel próprio e nem empréstimo habitacional em seu nome, além de ter pelo menos três anos de contribuição para o FGTS consecutivos ou não.