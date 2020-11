As unidades retomadas que vão a leilão e têm preços mais em conta também podem ser financiadas por alguns bancos como o Itaú Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 13/11/2020 18:32

Para quem planeja sair do aluguel ou investir em imóveis, a dica é aproveitar as ofertas durante este mês como se fosse a black friday da casa própria. Isso porque as empresas que atuam na venda de imóveis retomados também estão dando ainda mais descontos. Vale lembrar que essas unidades já contam com valores mais em conta do que os praticados pelo mercado. A Resale, outlet imobiliário, por exemplo, oferece até 70% de desconto na ação Novembro Mágico. As oportunidades têm preços de R$ 10 mil até R$ 48 milhões e são mais de 2.400 imóveis, que estão 100% quitados e não têm dívidas como IPTU e condomínio. São ativos para quem quer morar ou investir, das base de instituições como Banco do Brasil, EMGEA (Empresa Gestora de Ativos do Governo), além do Consórcio Embracon e BTG. Entre as ofertas estão apartamentos, casas, fazendas e imóveis comerciais em todo o país que podem ser adquiridas por meio de leilão ou de venda direta, ou seja, aquela que já foi a leilão, mas não foi arrematada. “Durante todo o mês de novembro, queremos levar os melhores descontos em imóveis para nossos consumidores. É uma ótima hora para quem se planejou o ano todo para mudar de casa ou encontrar novas opções de investimentos”, diz Marcelo Prata, CEO e fundador da Resale. Para saber mais sobre os imóveis em oferta, basta acessar www.resale.com.br e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse – região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).



Financiamento pelo banco Itaú

A Frazão Leilões, inicia no dia 23 e vai até o dia 27 de novembro a sua semana de ofertas "Black Week", onde imóveis estão até 50% mais em conta. O evento vai contar com imóveis da Embracon, dos bancos do Brasil e Itaú em diversos estados como Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina. No total serão mais de 130 lotes divididos em quatro leilões. No banco Itaú, por exemplo, quem pagar à vista terá 10% de desconto ou 30% de sinal mais 78 parcelas com juros de 12% ao ano pela tabela Price (aquela em que a prestação começa menor e vai subindo). São unidades com débitos de condomínio e do IPTU quitados pelo banco até a data do leilão. Os interessados poderão participar presencialmente no auditório da Frazão Leilões (Rua da Mooca, 3.547, em São Paulo), ou pela internet. Os leilões já estão abertos para receber lances pela internet. Outras informações no site www.frazaoleiloes.com.br.



Saiba como comprar no leilão com segurança

Para entender melhor esse modelo de aquisição de imóveis via leilão, o portal Imovelweb explica que embora seja um mercado pouco explorado no Brasil, a modalidade pode ser o caminho mais rápido para quem deseja vender o imóvel e esteja disposto a dar um desconto de 30% a 40% do valor de mercado. Neste caso, a comissão em torno de 5% é paga pelo arrematante e não pelo vendedor. "Os aplicadores profissionais foram os primeiros a perceber que o leilão de imóveis é um bom investimento, melhor do que ações, títulos do governo e moedas estrangeiras. Hoje, um investidor consegue arrematar o imóvel pela metade do preço e revendê-lo com um lucro enorme, após uma boa reforma", destaca o CFO do Imovelweb, Tiago Galdino.



Confira algumas dicas do Imovelweb:

- Leia o edital com cuidado para compreendê-lo.

- Fale com um advogado ou especialista financeiro.

- Verifique as formas de pagamento aceitas.

- Saiba o histórico completo do imóvel: se está ocupado, se há alguma pendência judicial e dívidas.

- Considere a necessidade de reformar o imóvel.