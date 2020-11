Número de unidades comercializadas na cidade do Rio foi de 29.295 de janeiro a outubro Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 17/11/2020 18:41

Mais de 29 mil imóveis entre comerciais e residenciais foram comercializados na cidade do Rio entre janeiro e outubro, segundo levantamento do Secovi Rio com base na arrecadação do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis), tributo cobrado pela Prefeitura do Rio nas transações imobiliárias. O percentual cobrado é de 3% e é calculado pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF). O estudo aponta também que o recolhimento do ITBI registrou queda no número de transações residenciais em outubro, interrompendo uma subida consecutiva que vinha acontecendo desde abril. Mesmo assim, foi o melhor resultado de outubro dos últimos dois anos. Os bairros com maior número de negociações residenciais no período foram Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes.Para os imóveis comerciais, houve aumento e a maior parte das transações ocorreu na Barra da Tijuca e no Centro da cidade. De acordo ainda com o levantamento, os valores médios das negociações, ou seja, o preço dos imóveis, registrados de janeiro a outubro foram de R$ 648.396 para as unidades residenciais e R$ 938.839 para os imóveis não-residenciais. Esses dados foram analisados pelo Centro de Pesquisa e Análise da Informação do Sindicato (Cepai).

Black Friday da casa própria na Baixada e em São Gonçalo

Empreendimento em São Gonçalo é uma das opções para quem deseja comprar o imóvel na black friday Divulgação

Hoje, a coluna trazoportunidades de black friday na Baixada Fluminense e em São Gonçalo. A CAC Engenharia oferece, dependendo da negociação, descontos de até R$ 10 mil, entrada parcela em até 60 vezes e documentação grátisem empreendimentoslocalizados em Belford Roxo, Nova Iguaçu e São Gonçalo. As unidades têm preços a partir de R$ 132.700 ehá possibilidade de subsídios de até R$ 42.220 do governo por meio do programa Casa Verde e Amarela.

Unidades com descontos de 12% em Duque de Caxias

Residencial em Duque de Caxias está com desconto de 12% no pagamento à vista Divulgação

Já a Riviera Construtora, oferece 12% de desconto para o pagamento à vista, documentação grátis e entrada parcelada em até 60 vezes sem juros para as últimas unidades da primeira fase do Central Park Riviera, bairro planejado que está sendo construído em Duque de Caxias. Com preços a partir de R$ 161 mil, a primeira etapa será entregue em 2021.