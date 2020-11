Empreendimento comercial na Freguesia está pronto e oferece salas com preços ainda mais em conta para quem planeja montar seu negócio ou investir Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 18/11/2020 17:19 | Atualizado 18/11/2020 17:20

Para quem está à procura de uma oportunidade de sala comercial para abrir o próprio negócio ou investir para ter uma renda extra com a locação do espaço, a Fernandes Araujo está com campanha black friday para as últimas unidades do 3R Offices, empreendimento pronto na Freguesia (Jacarepaguá). Durante a campanha, que vai até o final do mês, as salas baixaram de R$ 146.010 para R$ 99 mil. Segundo Flavia Katz, gerente de Marketing da construtora, o cliente pode também financiar direto com a empresa. Neste caso, o pagamento poderá ser feito em até 120 meses. Outra opção é o financiamento bancário com taxas de 10,5% ao ano e até 240 meses para pagar. É possível financiar 70% da sala comercial. "Estamos com um preço bem atraente na região para que o interessado possa comprar a sua sala, seja para dar um upgrade no endereço comercial ou para investir com a finalidade de locação", ressalta Flavia.

Decoração com até 40% de desconto

Estante Distrito Federal, da Kaza 55, baixou de R$ 229,90 para R$ 160,93 e é feita de madeira sustentável Divulgação

Publicidade

As campanhas black friday também podem ser encontradas no setor de decoração. Na loja Kaza 55, da rede Flaviense GMAD, os descontos chegam a 40% e o parcelamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. As peças decorativas são produzidas com base no reaproveitamento da madeira que sobra na rede. São três linhas: garden, home decor e office.



Já a arquiteta Priscila Assumpção, do R&CO Arquitetura, oferece 15% de desconto para fechar o projeto de decoração e optar em fazer os móveis nas lojas parceiras Laviz Decorações, no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, e na Italínea Studio Creatio, no Jardim Botânico.