Área de lazer de residencial em Nova Iguaçu que faz parte da campanha da CAC Engenharia Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 23/11/2020 13:24 | Atualizado 23/11/2020 13:25

Para quem ainda está na dúvida se compra um imóvel ou aluga para entrar o ano novo de casa nova, a Black Friday é uma excelente opção para conquistar a tão sonhada moradia e investir no que é seu. A maioria das construtoras e imobiliárias também adotou o famoso evento de promoções americanas. A MRV, por exemplo, concede até R$ 20 mil de desconto até hoje para 15 mil unidades prontas pelo país. A companhia ainda oferece uma jornada 100% digital para a realização da compra de um apartamento. "A MRV trouxe para o mercado a plataforma digital mesmo antes da pandemia, tornando a compra do apartamento muito menos burocrática e muito mais confortável. Durante a Black Friday as pessoas que sonham com um novo imóvel podem fazer tudo pelo celular ou computador com descontos imperdíveis", explica Rodrigo Resende, diretor de Comunicação, Marketing e Novos Negócios da MRV. Para conhecer os imóveis disponíveis e os descontos para cada uma das cidades onde há empreendimentos da MRV, é preciso acessar o chat disponível em www.mrv.com.br. Confira outras ações deste período:

Direcional

A empresa está com campanha em que o cliente compra agora e começa a pagar a primeira parcela do pro-soluto (valor financiado diretamente com a construtora quando o cliente não consegue o financiamento de 100% do imóvel pelo banco) à construtora em março de 2021, além de desconto de até R$ 12.960. O comprador concorre ainda a sorteio de carro, moto e TV. A construtora tem empreendimentos com apartamentos de dois quartos e lazer completo nos municípios do Rio de Janeiro (Jacarepaguá, Itanhangá, Pavuna, Campo Grande e Santa Cruz), São Gonçalo e Belford Roxo. A campanha promocional ocorre durante este mês de novembro. Mais informações em www.blackfridaydirecional.com.br.

CAC Engenharia

Está com campanha black friday de 16 a 30 de novembro, válida para residenciais com lazer completo e segurança em Nova Iguaçu, São Gonçalo e Belford Roxo. As unidades têm preços a partir de R$ 132 mil (São Gonçalo) e entre as vantagens, dependendo da negociação, estão descontos de até R$ 10 mil, documentação grátis e entrada parcelada em até 60 vezes. “Este é um período excelente para a compra, pois além das condições que a CAC oferece na campanha, estamos em um momento de juros ainda mais baixos. Sem contar que, dependendo da renda familiar, o cliente ainda tem a possibilidade de conseguir subsídio de até R$ 42.220 do governo por meio do programa Casa Verde e Amarela”, lembra Bruno Teodoro, gerente Comercial da CAC Engenharia no Rio de Janeiro.

CTV

Registro e certidões por conta da construtora para quem comprar unidades no residencial Viver, na Ilha do Governador, que têm valores a partir de R$ 214 mil. Já o cliente que fechar negócio nos empreendimentos Match (a partir de R$ 299 mil) e Vale D’Ouro (a partir de R$ 399 mil), ambos na Vila da Penha, ganhará armários na cozinha e banheiros. E em Maria da Graça, a oferta está no Station (a partir de R$ 330 mil). Os compradores receberão armários na cozinha.

Morar Mais Imobiliária

No final de semana da black friday, a imobiliária estará com ação voltada para lotes em Rio das Ostras (Região dos Lagos). O valor da entrada baixará de R$ 4 mil para R$ 2 mil. Os lotes têm valores a partir de R$ 45 mil. As ofertas estão em (www.facebook.com/MorarMaisOficial, www.instagram.com/morarmaisoficial/) e no site www.feiraodigitalmorarmais.com . “Durante todo o mês de novembro estamos com o Feirão Digital Mais, oferecendo apartamentos e terrenos com condições especiais de pagamento. Mesmo assim, não poderíamos deixar de realizar uma ação específica de black friday, dando assim mais chances de o cliente fechar negócio”, comenta André Barros, presidente da imobiliária.

Riviera Construtora

A empresa está com campanha black friday para as últimas unidades da primeira fase do Central Park Riviera, bairro planejado que está sendo construído em Duque de Caxias. Com preços a partir de R$ 161 mil, a primeira etapa será entregue em 2021. De acordo com Vitor Sales, supervisor de produto da construtora, entre as condições estão 12% de desconto no pagamento à vista, documentação grátis (economia que pode chegar a R$ 10 mil, de acordo com a renda do cliente), e entrada parcelada em até 60 vezes sem juros. “São condições variadas para permitir que várias famílias tenham acesso ao imóvel próprio. Sem contar que o cliente vai comprar hoje e já vai programar a mudança para 2021”, afirma Sales. As vantagens vão até o dia 30.



Salas comerciais prontas na Freguesia

Sala de reunião de prédio comercial pronto na Freguesia que tem unidades por R$ 99 mil Divulgação

Fernandes Araujo

Para quem está à procura de uma oportunidade de sala comercial para abrir o próprio negócio, a Fernandes Araujo está com campanha black friday para as últimas unidades do 3R Offices, empreendimento pronto na Freguesia (Jacarepaguá). Durante a campanha, que vai até o final do mês, será possível adquirir salas que baixaram de R$ 146.010 para R$ 99 mil. De acordo com Flavia Katz, gerente de Marketing da construtora, é possível também financiar direto com a empresa. Neste caso, o pagamento poderá ser feito em até 120 meses. Quem quiser pode optar pelo financiamento do banco com taxas de 10,5% ao ano e até 240 meses para pagar. É possível financiar 70% da sala comercial. “Estamos com um preço bem atraente na região para que o interessado possa comprar a sua sala, seja para dar um upgrade no endereço comercial ou para investir com a finalidade de locação”, diz. Flavia.