Residencial no Leblon terá terraço-jardim para que moradores possam contemplar o mar Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 25/11/2020 19:40

As construtoras aproveitam o cenário de juros ainda mais baixos para investir em lançamentos. A Bait, por exemplo, vai lançar o terceiro residencial deste ano na Zona Sul. O Igara, no Leblon, terá entre outros atrativos um terraço com jardins e área de contemplação para o mar para todos os moradores visitarem. O empreendimento, com 17 unidades, tem imóveis com preços a partir de R$ 1,8 milhão. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 45 milhões.



Black friday continua aquecendo o setor

Publicidade

A coluna traz mais opções de campanhas black friday para quem deseja comprar ou alugar um imóvel. A Ekko Group oferece descontos que podem chegar a R$ 50 mil na compra de imóveis em empreendimentos em Osasco ou na Granja Viana, que são as duas das principais praças de atuação da empresa. As unidades estão disponíveis em www.blackimovel.com.br.



A Danpris (www.danpris.com.br) está com promoções como documentação e ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) gratuitos na hora da compra. A construtora também está aceitando o 13º salário e carro usado como entrada para adquirir um apartamento.



No caso da locação, a Housi, plataforma de moradia por assinatura está com descontos de 30% a 50% em mais de 500 imóveis durante todo o mês de novembro. Além disso, os moradores ganharão gifts de boas-vindas da Cacau show, Cerveja Beckse Coca-Cola. As ofertas estão em www.housi.com.