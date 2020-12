A negociação entre inquilinos e proprietários é a melhor solução em tempos de crise Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 18/12/2020 14:19

Está negociando o seu contrato de aluguel? Pois saiba que, em um ano, o valor teve alta de 2,5%, de acordo com pesquisa do portal Imovelweb. Com relação ao mês de novembro, o relatório sobre os preços dos imóveis na cidade do Rio indica que o preço médio para alugar um imóvel padrão (65m², dois quartos e uma vaga de garagem) foi de R$ 1.774/mês. O montante corresponde a 0,4% a menos que o registrado em outubro.



Confirmando a tendência, o Leblon ainda é o bairro com maior valorização na capital fluminense, com aluguel em torno de R$ 3.903/mês. Por outro lado, para alugar uma casa em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste, é preciso desembolsar R$ 821/mês. Confira os locais mais baratos e mais caros para locação entre novembro de 2019 e novembro de 2020:



Os bairros que mais valorizaram:



Del Castilho (R$ 1.394/mês), alta de 19,5%;



Vargem Grande (R$ 1.473/mês), +17,5%;



Catete (R$ 2.406/mês), +15,6%.



Os que mais se desvalorizaram:



Olaria (R$ 1.056/mês), -17,6%;



Lapa (R$ 2.108/mês), -16,9%;



Senador Vasconcelos (R$ 821/mês), -11,5%.



Venda: alta pelo quinto mês consecutivo

O relatório do Imovelweb também mostra crescimento de 0,4% no preço do metro quadrado dos imóveis no Rio de Janeiro na comparação com o mês anterior. Desta forma, o valor médio do metro quadrado é R$ 7.766 e para comprar um imóvel padrão na cidade é preciso R$ 505.050.



Em um ano, o preço dos imóveis registrou uma valorização de 1,2% no Rio de Janeiro, com destaque para Bangu (R$ 3.543/ m²), com crescimento de 17,5%; Vidigal (R$ 12.952/m²), +15,9%; e Itanhangá (R$ 8.462/mês), +14,9%. Já as maiores quedas nos preços dos imóveis ocorreram em Tariaçu (R$ 2.339/ m²), com diminuição de 11,8%; Guaratiba (R$ 3.919/ m²), -10,7%; e Pilares (R$ 4.274/ m²), - 10,6%.



Rentabilidade de 4,4%

A pesquisa também relaciona o preço de venda e valor de locação do imóvel para identificar o tempo necessário para recuperar o dinheiro utilizado na aquisição do imóvel. No relatório de novembro, o índice foi de 4,4% bruto anual, o que significa que são necessários 22,5 anos para recuperar o valor investido na compra de um imóvel, tempo 4,8% menor que há um ano.