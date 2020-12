Abrir e fechar a porta do forno muitas vezes é a receita para o desperdício de gás. Fuja deste hábito Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 22/12/2020 17:34

Com mais tempo em casa, as contas de luz e de gás, entre outras despesas, têm pesado no orçamento familiar. E com a chegada das festas de final de ano, o gás acaba sendo muito utilizado. Para você caprichar nos pratos da ceia, mas sem levar um susto com a conta de gás, confira 12 dicas do aplicativo Chama:



1 - Fique atento ao peso do peru: o peso do alimento impacta no tempo de preparo. Portanto, seja preciso quanto ao número de pessoas que participarão da ceia. Isso evitará assar um peru maior do que o necessário e gastar mais gás.



2 – Pré-aqueça o forno pelo tempo necessário: alguns alimentos, como assados, requerem o pré-aquecimento do forno, mas não é preciso fazer isso por um longo período. Geralmente 10 minutos antes a 200 ºC fará com que a temperatura fique média e ideal para boa parte dos alimentos.



3 - Use panelas proporcionais à boca do fogão: o uso da panela deve ser equivalente ao tamanho da boca do fogão ou há desperdício de gás, pois parte do calor gerado acaba passando para o ar e não para a panela.



4 - Use o vapor: enquanto cozinha outros alimentos, é possível utilizar o vapor do preparo colocando uma escorredeira metálica sobre a panela para cozinhar legumes.



5 - Atenção com as chamas: se elas surgirem amareladas ou alaranjadas, é sinal que os bocais não estão funcionando devidamente - o que implica no maior gasto de gás. O ideal é que as chamas sejam azuis.



6 - Use a tampa da panela: o preparo de pratos como macarrão, por exemplo, permite que o cozimento seja feito com o fogo desligado ao usar a tampa. Para isso, basta deixar a água ferver, adicionar a massa, desligar o fogo e tampar.



7 - Desapegue das panelas velhas: peças com fundos tortos e gastos ajudam a desperdiçar gás e, por isso, vale a pena investir em trocá-las. Dê preferência às panelas de materiais como inox de fundo triplo, elas distribuem e mantém o calor por mais tempo. Isso acelera o tempo de cozimento.



8 - Forno fechado e cheio: abrir e fechar a porta do forno muitas vezes é a receita para o desperdício de gás. Tente observar os alimentos utilizando a luz interna e, sempre que possível, asse mais de um alimento ao mesmo tempo.



9 - Janelas fechadas na cozinha: correntes de ar diminuem a potência das chamas e, assim, aumentam o tempo necessário de cozimento. Por isso, na hora de cozinhar, feche portas e janelas.



10 - Use a panela de pressão: se a receita permitir, use a panela de pressão. Além de mais econômica, ela acelera o cozimento e potencializa o tempero dos alimentos.



11 - Corte em pedaços menores: alimentos cortados em partes pequenas cozinham mais rápido, fazendo com que o gás seja menos utilizado.



12 - Celular na mão: acabou o gás? Use o aplicativo Chama, que é gratuito, para descobrir o melhor preço no seu bairro.