As transações mensais de compra e venda na Loft já representam cerca de 10% do que é verificado na Zona Sul do Rio Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 30/12/2020 19:18

A pandemia trouxe a necessidade de mudar de lar, o que contribuiu para a reação do mercado imobiliário mesmo em um ano tão complicado. Na startup Loft, por exemplo, entre janeiro e dezembro deste ano, o volume de vendas de apartamentos cresceu mais de 70 vezes na capital fluminense. Só no último trimestre, o aumento foi de quase 80%.



João Vianna, vice-presidente de Relações com o Mercado da Loft conta que, até praticamente seis meses atrás, o desempenho de vendas ainda era pequeno no Rio e que a empresa estava começando a estruturar as áreas. “Hoje, as transações mensais já representam cerca de 10% do que é verificado na Zona Sul do Rio e as vendas já representam 25% do volume da Loft”, afirma Vianna.



Segundo o executivo, o foco da operação é a Zona Sul. A startup iniciou o ano atuando em dois bairros e hoje está em 14, praticamente toda a região. Ele complementa ainda que, na hora de comprar um imóvel, os interessados levam em conta uma vizinhança tranquila e silenciosa, um local com garantia de segurança 24 horas e boas opções de mobilidade. Além disso, a quantidade de quartos é o ponto mais importante atualmente. Estes foram os principais itens apontados pela pesquisa recente feita pela empresa.