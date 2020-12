Feliz 2021 Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 31/12/2020 13:26

Chegamos ao final do ano com o desejo de que 2021 seja repleto de saúde e de realizações. Ao fazer um balanço de 2020, foi possível perceber que a casa é e sempre será o nosso maior refúgio. Com mais tempo disponível, identificamos espaços que precisavam ser reformados, paredes que precisavam ser pintadas e, para completar, criamos o nosso home office.



Durante o ano, a coluna investiu em muito conteúdo para ajudar você a encontrar o imóvel ideal, seja para locação ou compra. Além disso, ouvimos especialistas que deram sugestões sobre decoração e repaginação dos espaços para adequar ao novo normal apresentado na pandemia.



E com todas as adaptações, é sempre bom lembrar que o mercado imobiliário foi um dos grandes destaques da nossa economia. E as expectativas para 2021 são ainda mais positivas. É tempo de renovação e de muita proteção! Feliz Ano Novo!