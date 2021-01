Ao identificar sinais de infiltração, é preciso agir rapidamente para que os danos não se espalhem Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 01/01/2021 11:18

Iniciar o novo ano com a casa em dia é uma ótima maneira de renovar a energia dos ambientes. Para isso, é importante ficar de olho nas temidas infiltrações. Seja no piso, no telhado e nas laterais da casa, elas são sinais de que algo está errado. Esse contratempo pode aparecer quando há uma passagem de água por meio de trincas na superfície da estrutura. Nesses casos, é preciso agir rapidamente para que os danos não se espalhem.



"Além de evitar maiores danos causados pela exposição à umidade, resolver esse problema logo na fase inicial, pode gerar economia para o bolso", explica André Amado, gerente da rede de Prestadores da Allianz Assistance, empresa de assistência 24 horas. Para ajudar nessa missão, o especialista respondeu as principais dúvidas sobre o tema. Confira:



Como identificar?



Para quem está com suspeitas de infiltração de água, é preciso ficar atento a alguns sinais. O mais comum entre eles é o estufamento nas paredes e no teto. Para descobrir a origem, realize uma inspeção nas superfícies para detectar possíveis manchas, umidade, rachaduras e mofo. Também é possível investigar se há vazamento em algum equipamento hidráulico ou, se for uma casa, se o problema provém do telhado. Se não for identificada qualquer irregularidade, o próximo passo é contratar um serviço especializado para uma avaliação, que pode evoluir para um serviço de caça vazamentos.



Quais são os riscos?



A água é o segundo elemento natural mais ofensivo à moradia - logo depois do fogo. A infiltração pode acarretar diversas ameaças para a propriedade, ocasionando não apenas um dano estético, mas também prejuízos mais sérios. Nos locais afetados, podem ocorrer os deslocamentos do reboco na superfície da parede ou teto, e dos pisos e revestimentos, além de curto-circuito caso a água atinja a parte elétrica. Além disso, a presença de mofo pode prejudicar a saúde dos moradores, pois eles são fungos que crescem em local úmido e se desprendem no ar, podendo causar irritação nos olhos, nariz e garganta.



O que fazer?



Após a identificação do problema, os cuidados devem ser tomados imediatamente. Primeiro, afaste móveis ou objetos passíveis de danos e desligue a rede elétrica caso o problema seja em uma tomada. Se o proprietário tiver conhecimentos técnicos, ele poderá solucionar a situação. Caso contrário, é altamente recomendado contratar um profissional, que dependendo da condição, pode ir desde um serviço de encanador até um engenheiro civil. O especialista poderá validar sua preocupação ou acalmá-lo sobre o cenário da infiltração.



Para manter o bem-estar da propriedade, faça a manutenção preventiva anualmente, fora de épocas chuvosas. Certifique-se que as telhas estão em boas condições e colocadas corretamente e garanta que os ambientes tenham uma ventilação adequada. Prevenir sempre vai ser o melhor remédio.