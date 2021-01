As sugestões de cores destacam o azul e o cinza que transmitem positividade para os ambientes Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 04/01/2021 16:20

Gosta de azul e de cinza? Pois estas cores são as apostas da Sherwin-Williams para 2021 dentro da paleta Continuidade, do Colormix Tendência de Cores. A seleção formada por 10 cores é inspirada na mistura do sintético com o natural, mar e espaço. As influências destacam o avanço da tecnologia e da ciência na vida das pessoas, causando um impacto positivo e otimista em relação ao futuro.



"O sintético aliado ao natural traz a inovação biotecnológica, com o uso de tecidos conectados ao corpo, que ajudam a monitorar e melhorar a saúde. Na decoração aparecem cores vivas com toque de rosa que representam o sintético como Romance Lilás SW 6836 e tipos de amarelo como o Limão Refrescante SW 9030, um tom quase neon. Os neutros da paleta estão ligados a biomanufatura como o Gelo Picado SW 7647," explica Patrícia Fecci, especialista em cores e gerente de Marketing da empresa.



O modernismo recebe destaque na Arquitetura e no Urbanismo por meio das influências do Modernismo Escultural, com projetos de formas futurista e peças produzidas no princípio da Escola de Arte Bauhaus. Os ambientes projetados também ganham força com o uso do Design Especulativo, que cria a partir da imaginação e do questionamento crítico. "Para incorporar a tecnologia na decoração temos cores escuras e visionárias como azuis e cinzas cibernéticos como o Comandante SW 6524 e o Ciberespaço SW7076 que nos remete a exploração de fronteiras remotas como o espaço”, diz Patrícia.