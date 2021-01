Os clientes do programa Casa Verde e Amarela contam ainda com subsídios que variam de acordo com a renda familiar Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 15/01/2021 18:08 | Atualizado 15/01/2021 18:21

Para começar o ano de casa nova, construtoras do segmento econômico estão com campanhas que incluem vale-prêmios de R$ 40 mil, descontos que podem chegar a R$ 15 mil, além de entrada zero e documentação grátis. A MRV, por exemplo, vai sortear quatro vale-prêmios de R$ 40 mil para os clientes que adquirirem seus imóveis com a companhia no mês de janeiro. Os vouchers poderão ser utilizados para comprar armários planejados, eletrodomésticos, móveis, itens de decoração e eletrônicos. Todos os fornecedores serão indicados pela construtora.



O cliente receberá o número da sorte em que concorrerá ao sorteio entre os dias 5 e 7 de fevereiro via e-mail e SMS e o sorteio será pela Loteria Federal no dia 10 de fevereiro. "Além das facilidades para comprar um imóvel, como taxa de juros baixa, subsídios do programa Casa Verde Amarela, e entrada em até 48x, entre outras, nós optamos por uma ação que ajude nosso cliente a conquistar seu sonho de forma rápida e eficaz", conta Rodrigo Resende, diretor de Marketing e Novos Negócios da MRV.



Já a CAC Engenharia está com duas campanhas válidas para imóveis na planta e prontos para morar. Em São Gonçalo, a opção é o lançamento Tarsila do Amaral, com 180 unidades e preços a partir de 124.900. Entre as condições estão possibilidade de entrada zero, parcelas a partir de R$ 399, além de ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) e registro grátis. “E por ser um projeto pelo programa Casa Verde e Amarela, o interessado tem a possibilidade de conseguir subsídios de até 42.200, de acordo com a renda familiar”, lembra Cristiano Coluccini, CEO da construtora. Já para os interessados em adquirir um imóvel pronto, as últimas unidades de um e dois quartos do residencial Itália, em Nova Iguaçu, têm valores a partir de R$ 227.500. “Neste caso, estamos com uma ação de descontos que podem chegar a R$ 15 mil, dependendo da negociação”, conta Coluccini. A campanha do residencial Itália vai até fevereiro.



E em Duque de Caxias, a Riviera Construtora está oferecendo R$ 10 mil de desconto no pagamento da entrada para quem adquirir as últimas unidades da primeira fase do Central Park Riviera. O primeiro condomínio do bairro planejado será entregue em maio de 2021. Os imóveis têm preços a partir de R$ 161 mil. “Estamos com poucas unidades nesta etapa. O cliente que fechar negócio agora, além de conseguir o abatimento, já poderá programar a mudança”, afirma Jamille Dias, diretora de Vendas e de Marketing da Riviera.