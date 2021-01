Durante o verão, os filtros devem ser limpos, no mínimo, uma vez a cada duas semanas para evitar alergias Freepik.com

Por Cristiane Campos

Publicado 19/01/2021 11:27

O ar-condicionado está sendo o seu melhor amigo neste verão? Pois saiba que você não está sozinho. O GetNinjas, aplicativo de contratação de serviços, registrou no Rio de Janeiro um aumento de 44% na procura por conserto e instalação de ar-condicionado em dezembro de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019.



Só em dezembro, de acordo com a plataforma, foram mais de 2,6 mil solicitações para o serviço, contra pouco mais de 1,8 mil em 2019. O mês que teve o maior pico de buscas foi dezembro. E a tendência, de acordo com Eduardo L'Hotellier, fundador e CEO do aplicativo, é a procura crescer ainda mais este mês. “Historicamente, janeiro é o mês no qual as pessoas mais pedem esse tipo de serviço, e o número de solicitações costuma aumentar em até 50%", conta L'Hotellier.

Cuidados com o aparelho

Para evitar surpresas com o aparelho e com a conta de luz no final do mês, o arquiteto e diretor da Santos Projetos, Fernando Santos, dá algumas dicas. Confira:



- Manutenção básica. Durante o verão, numa situação de uso residencial, em que a demanda maior é à noite, os filtros devem ser limpos, no mínimo, uma vez a cada duas semanas. O ideal é limpar semanalmente para evitar alergias.



- É importante vedar bem todas as frestas e não ligar o aparelho com janelas e portas entreabertas para evitar perder o ar já refrigerado.



- Evite o “entrar e sai” do ambiente, pois todas as vezes que a porta é aberta, acontece a perda de ar frio. Pode-se notar que frequentemente, ao abrir a porta e sair, o compressor do aparelho é acionado.



- Na fachada mais exposta ao sol, especialmente ao sol da tarde, ao sair de casa, deixe as cortinas bem fechadas. Se a insolação for muito forte, pense em aplicar películas escuras ou instalar toldo. Com a carga térmica reduzida, o aparelho de ar-condicionado vai despender menos potência, e consumir menos eletricidade, para deixar o ambiente em uma temperatura agradável. Além disso, você preserva por mais tempo as cores dos revestimentos (paredes coloridas, pisos de madeira) e tecidos (sofá, cadeiras, roupas de cama).