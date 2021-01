Os interessados em adquirir imóveis via leilão devem ler atentamente o edital Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 21/01/2021 15:25

Quem quer sair do aluguel este mês comprando um imóvel com até 70% de desconto, deve verificar as mais de 400 ofertas na plataforma Santander Imóveis, venda via leilões digitais. São casas e apartamentos com valores de R$ 36 mil a R$ 6,5 milhões em todas as regiões do país. Todos os imóveis estão 100% quitados, sem nenhum tipo de dívida para quem compra. Vale lembrar que nesta modalidade de aquisição a unidade pode estar ocupada e, neste caso, a despesa para retirar o ocupante, que pode ser o proprietário inadimplente ou não, é de quem está arrematando o bem.



Marcelo Prata, fundador da Resale, startup contratada pelo Santander para o desenvolvimento do Portal de Imóveis, afirma que as unidades dos bancos são as melhores opções para compra por oferecerem o maior desconto com o menor risco. Os leilões serão feitos pelos leiloeiros credenciados: Zukerman Leilões, Mega Leilões, Sold Leilões, Biasi Leilões, Cravo Leilões, Frazão Leilões e Leiloei.com. É importante que os interessados leiam atentamente o edital. Para ver os imóveis à venda, o usuário deve acessar www.santanderimoveis.com.br e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse: por região, tipo do imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).



Outra opção de aquisição são os imóveis da Empresa Gestora de Ativos do Governo (Emgea) que contam com até 68% de desconto. São 300 unidades colocadas à venda também em todo o país por meio do portal Emgea Imóveis, parceria com a startup Resale. Os valores variam entre R$ 12 mil e R$ 1.574.668 e os imóveis estão disponíveis tanto em venda direta (o interessado pode comprar sem a necessidade de dar lance pelo próprio site), quanto por leilões. Segundo a Emgea, essas unidades também já estão quitadas e não têm dívidas para quem adquiri-las.