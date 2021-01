Quarto do Ben tem área para brincar, ler e dormir, tudo ao alcance da criança Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 22/01/2021 15:11

Inspirada na mudança de vida do casal Beck-Zylberstajn que, por causa da quarentena, decidiu viver na Patagônia, a mostra Casa Natoca reúne virtualmente 25 ambientes clicáveis, todos criados por arquitetos e designers através de imagens 3D (renders). É possível passear em cada um como se estivesse de fato dentro do espaço. A mostra pode ser conferida até o dia 11 de abril em www.natocadesign.com.br.



Um dos exemplos é a sala de estar projetada por Maurício Magarão Arquitetura. A proposta reproduz o estilo de vida de uma família de espírito livre e aventureiro, com grande senso estético, apaixonada por natureza. Uma família que acredita em um mundo mais sustentável e que valoriza ao extremo a convivência qualitativa de pais e filhos. Os arquitetos Mauricio Magarão e Alice Lindenberg focaram no perfil do casal Beck-Zylberstajn para desenhar a sala e a varanda da casa principal. A primeira providência foi ampliar a integração dos dois ambientes, removendo uma parede e trocando-a por vidro, criando um ângulo mais aberto, dialogando com a geometria do teto e conduzindo o olhar para a incrível vista. A partir daí, moldaram uma grande bancada em pedra natural (Lucerna), da Harmony Stones, e incluíram peças decorativas, um grande futon e a lareira. "Acreditamos que o elemento fogo, que é muito presente e valorizado em culturas andinas, deveria estar no coração do ambiente", observa Mauricio.



Já o quarto do Ben, de três anos, projeto da arquiteta Bianca Assuf e Mandarine Design, é um espaço com área para brincar, ler e dormir. Bianca desenhou uma estante leve e assimétrica, com direito a um módulo em forma de casinha/foguete e baús divertidos, com rodízios, para armazenar os brinquedos. Tudo ao alcance do pequeno, o que torna a tarefa de organizar parte da diversão e também um incentivo para que a criança participe das tarefas do dia a dia. Além disso, a cama com trama azul na cabeceira e nos pés, da Triete, leva cor ao ambiente, assim como o verde das mesas e cadeiras da mesma marca. O enxoval, papel de parede, pôsters e caixas forradas, tudo da Mandarine, trazem um mix de estampas geométricas, além de retratar os animais da região, a data de nascimento do Ben, mapa, selos e imagem de rosa dos ventos fazendo referência ao estilo viajante e aventureiro da família.