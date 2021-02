Os jardins podem ser feitos em sacadas, áreas externas ou internas Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 02/02/2021 18:59 | Atualizado 02/02/2021 19:00

Ter um cantinho verde em casa é um desejo cada vez mais recorrente em tempos de pandemia. A procura tem sido tão grande que abriu espaço para a profissão de Garden Designer. Filipe Bender, supervisor do curso de Garden Design do Centro Europeu, explica que o profissional atua na elaboração de projetos aliando a estética com o meio ambiente para tornar os cômodos mais agradáveis. "Com a pandemia aumentou a preocupação em relação à biofilia (harmonização das plantas com os espaços). Hoje é muito estranho quando vamos a um café ou a um restaurante e não tem uma planta, por exemplo", diz Bender.

Ele complementa que os jardins podem ser feitos em todos os espaços, sejam nas sacadas, em áreas externas ou internas. "Não precisa necessariamente acontecer em casas gigantes. O garden está em interiores também, com paredes verdes, jardins verticais e pequenas hortas", conta.



Brender lembra também que um espaço verde bem elaborado ajuda a valorizar um imóvel. "Quando fazemos um belo jardim em uma casa o valor cresce muito. hoje as pessoas querem esse garden. Quando um casal se muda para uma imóvel, a primeira preocupação é o jardim, não é só por questão estética, mas também por questão emocional", afirma.