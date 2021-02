Um dos empreendimentos da MRV que foi entregue em 2020 Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 04/02/2021 19:57

Com a pandemia, a casa voltou a ser o porto seguro das famílias e, consequentemente, o desejo de ter mais espaço ou de trocar o aluguel pelo imóvel próprio também ganhou mais importância. Prova disso é o número de chaves entregues por algumas construtoras no país, chegando a 60.464 imóveis. Para se ter ideia, somente a MRV entregou 44.227 unidades em 2020. Com isso, cerca de 145 mil pessoas foram impactadas, um número equivalente a população de cidades como: Balneário de Camboriú (SC) ou Atibaia (SP).



Segundo Rafael Menin, CEO da MRV&CO, as empresas do grupo já estão preparadas para intensificar suas operações e alcançar o patamar de 80 mil unidades anuais nos próximos anos. "Nosso objetivo não é somente contribuir com a diminuição do déficit habitacional no país, mas ter um imóvel que melhor se adapte ao momento na vida de cada uma das pessoas”, afirma. Isso porque a MRV conta com empresas como a Urba que comercializa terreno em loteamentos urbanizados e a startup Luggo focada na locação de imóveis, com inúmeros serviços.



A Direcional entregou no ano passado 8.712 unidades no país. Balanço da Cury indica 6.084 imóveis entregues em 2020, sendo 2.802 no Rio de Janeiro. A CAC Engenharia, com empreendimentos no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, encerrou o período com a entrega de 1 mil unidades nestas localidades. Já a Novolar fechou com 441 imóveis, distribuídos em três praças: Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.