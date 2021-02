Fachada conta com um painel cinético fixo em azulejos que faz referência ao paisagismo do bairro Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 08/02/2021 12:52 | Atualizado 08/02/2021 12:55

Um painel que faz referência ao paisagismo do Jardim Botânico, idealizado pelo Coletivo Muda, é um dos destaques do Matiz, lançamento de alto padrão da Mozak, na Rua Professor Saldanha, 139. Com VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 9 milhões, o empreendimento tem apenas oito unidades, sendo três tipo garden e cinco coberturas dúplex.



O trabalho do Coletivo Muda, grupo formado em 2010 pelos designers Bruna Vieira e João Tolentino, e pelos arquitetos Diego Uribbe, Duke Capellão e Rodrigo Kalache, poderá ser visto na fachada do residencial. "Localizado em um dos melhores bairros do Rio de Janeiro, tem tudo e um pouco mais do que a família precisa para viver com conveniência e praticidade. Quase como uma pintura impressionista, refletimos sobre a variação das diferentes nuances de cor da paisagem ao longo do dia, como também propõe esse nome tão plural e poético", conta Carolina Lindner, gerente Comercial da construtora.

Mais conforto acústico

Linha oferece o tratamento Cleaneo, que neutraliza odores e ajuda a melhorar a qualidade do ar dos ambientes Divulgação

A Knauf do Brasil, fabricante de drywall, está lançando uma linha de forros modulados e removíveis, confeccionados em gesso para combinar facilidade, precisão de montagem e desempenho acústico superior. Vindos da Dinamarca, os produtos da Knauf Danoline oferecem ainda o tratamento Cleaneo, que neutraliza odores, pois transformam partículas nocivas e odores em substâncias inofensivas, ajudando a melhorar a qualidade do ar dos ambientes. Outra vantagem é que são sustentáveis, uma vez que podem ser reciclados ou reutilizados.