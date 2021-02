Empreendimento em Vargem Grande com casas e apartamentos que foi lançado em 2020 Divulgação

Mesmo em anos desafiadores como 2020, o mercado imobiliário mostrou que conseguiu se adaptar às exigências de uma nova forma de morar imposta pela pandemia. E a expectativa para 2021 é bastante promissora. O Apto, marketplace de imóveis novos, por exemplo, registrou aumento de 38% nas buscas por apartamentos, ao comparar o período de janeiro de 2020 com o mesmo mês deste ano. O dado reforça o cenário de que as pessoas estão comprando imóveis, aproveitando o momento de taxas de juros mais baixas. Além disso, as necessidades despertadas no isolamento social, entre elas plantas maiores, espaço para home office e áreas de lazer mais amplas, também contribuem para a alta.



A Construtora Vitale também sente os reflexos da procura por unidades novas. A empresa fechou 2020 com R$ 50 milhões em vendas, alta de 300% na comparação com 2019. Os lançamentos pelo programa Casa Verde e Amarela representaram R$ 41 milhões deste total, reforçando a importância do segmento. Para 2021, de acordo com o diretor Eduardo Paiva, a previsão é lançar três projetos, todos pelo Casa Verde e Amarela, totalizando 356 unidades. “Além destes, estamos focados nas vendas do Vitale Eco, em Vargem Grande, do Vitale Easy, no Campinho, do Vitale Rise, no Encantado e do Bliss Zona Norte, em Vaz Lobo", conta.



Paiva ressalta que trocar o aluguel pelo financiamento imobiliário é cada vez mais comum. "Quando a taxa de juros cai, a prestação da casa própria também diminui. Então, temos visto muitos exemplos na Vitale de famílias que trocam o aluguel pelo financiamento porque o valor deste último fica muito próximo ao valor da locação, o que é mais vantajoso", diz. Vale lembrar que o IGP-M, índice mais usado para reajustar os contratos de aluguel, chegou a 23,14% em dezembro, o maior patamar desde 2002.