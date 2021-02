Os profissionais de designer de interiores têm expertise para transformar ambientes compactos em aconchegantes e funcionais Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 11/02/2021 19:56

Como os lares ganharam ainda mais destaque na pandemia, as famílias optaram por investir nos ambientes da casa e, consequentemente, profissionais como arquitetos e designers de interiores tiveram que fazer uma reengenharia para atender a grande demanda. O isolamento social, com a imposição de um home office, por exemplo, aliado à taxa de juros mais baixa da história (Selic a 2%) e as condições ainda mais atraentes para compra do imóvel, também ajudaram nessa tendência. Para se ter ideia, o investimento em reformas e ambientes inteligentes aumentou e deve continuar crescendo nos próximos anos.



Segundo o arquiteto, urbanista e supervisor do curso de Design de Interiores do Centro Europeu, Filipe Bender, o mercado imobiliário está crescendo diante de uma menor taxa de juros dos bancos e a tendência é de aumento pela demanda de projetos que valorizem até mesmo os pequenos espaços. "O lar virou algo muito importante porque também virou local de trabalho. O que a gente percebe, de um modo geral, é que nosso setor está muito aquecido", avalia Bender.



Outra tendência que se firma ano após ano são os espaços cada vez mais compactos, o que torna fundamental o trabalho de um designer de interiores para o planejamento do projeto. "A forma de morar está mudando e os apartamentos estão cada vez menores. É comum que hoje famílias com dois filhos morem em unidades de 40m² a 60m². Assim como há pessoas que moram em studios de 20m². Um designer de interiores é capaz de melhorar o aproveitamento desses espaços", afirma o arquiteto.

Qualificação profissional

