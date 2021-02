Papel de parede com folhas é uma opção que pode trazer aconchego aos ambientes Divulgação

Por Cristiane Campos

Mudar o visual dos ambientes é uma forma de renovar as energias da casa e até de quem mora nela. E novidades no mundo da decoração são sempre bem-vindas. Investir em papel de parede, por exemplo, pode ser uma opção rápida para dar um toque especial ao lar. E que tal apostar no “Urban Jungle”?, conceito que traz a natureza para dentro de casa. Esta é a proposta das coleções de papéis de parede da Bucalo que têm estampas que remetem ao cenário tropical. As folhagens são presenças marcantes nas linhas Myriad, Matrix e Panthera. Desenhos com folhas de bananeira, palmeira, costela de adão, cordyline e fiteira, nas mais diferentes cores e efeitos, podem trazer uma sensação de aconchego e de relaxamento. Os produtos são vinílicos, mais resistentes à umidade, além de serem fáceis de limpar. Para quem ficou interessado, é só acessar www.bucalo.com.br

Tapetes com modelos de origem indiana

Coleção de tapetes tem 10 modelos de origem indiana com tons de bege e terrosos, além de texturas Divulgação

Trocar os tapetes da casa é outra maneira de trazer uma atmosfera nova ao lar. Larissa Allemand, sócia da Galeria Hathi (especializada em tapeçaria artesanal asiática e brasileira com pegada contemporânea), acaba de inaugurar no CasaShopping a sua segunda loja no Rio. Entre as novidades está a coleção Summer Feelings, composta por 10 modelos de origem indiana que exploram tons de bege e terrosos, além de diferentes texturas. “Alguns tem juta, lã e algodão na composição e outros são tramados em fibra de cânhamo, sempre com um visual contemporâneo. Além de surfarem na atual tendência de valorização dos elementos naturais dentro de casa, eles tem tudo a ver com clima despojado do Rio. Sem contar que, por terem cores neutras, são fáceis de encaixar em qualquer tipo de decoração. Os arquitetos adoram!”, conta Larissa.