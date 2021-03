Rio das Ostras atrai famílias da Zona Oeste do Rio e da Baixada Fluminense Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 31/03/2021 15:38

Estamos mostrando na coluna que o segmento de terrenos está em alta. E a tendência também pode ser observada na Região dos Lagos. Segundo André Barros, presidente da Morar Mais Imobiliária, a empresa registrou crescimento de 60% nas vendas na comparação com o mesmo período do ano passado. “Cerca de 80% das vendas são para famílias da Baixada Fluminense. São pessoas que já têm imóveis próprios na Zona Oeste e Baixada Fluminense e que buscam uma casa de praia. Elas têm renda média entre R$ 3.500 e R$ 6 mil e idade superior a 35 anos”, conta Barros.

Os terrenos, em Rio das Ostras, estão localizados em um novo bairro planejado que fica a 10 minutos das principais praias e do centro cidade. Os lotes, com tamanhos a partir de 360 metros quadrados, têm valores a partir de R$ 45 mil, entrada de R$ 4 mil e prestações a partir de R$ 390. O financiamento é direto com a empresa em até 180 meses. Barros afirma ainda que todos são 100% legalizados com RGI (Registro de Imóvel) individual.