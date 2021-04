Espaço coworking nos condomínios residenciais diminui custos e evita a distração de se trabalhar em casa, além de ajudar na produtividade Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 07/04/2021 14:39 | Atualizado 07/04/2021 14:39

Você sabia que os coworkings - espaços de trabalho compartilhados - estão ainda mais valorizados? Isso porque devido ao home office imposto durante a pandemia, esses lugares ganharam ainda mais visibilidade por permitir tranquilidade, organização, além de estações compartilhadas de trabalho, com custo reduzido. Atentas à tendência, as construtoras têm investido nestes ambientes, principalmente nos imóveis recém-lançados ou na planta. Para se ter ideia, no último ano, com o avanço da pandemia, o espaço de coworking entrou como requisito necessário para quem quer comprar um apartamento novo.



Segundo Alex Frachetta, CEO do Apto, plataforma que conecta potenciais compradores de imóveis novos a construtoras e empreendimentos em todo o Brasil, a procura pelo imóvel perfeito passa por muitos requisitos: número de quartos, vagas de garagem e área de lazer, entre muitas outras exigências. "Mas, além desses itens de comodidade, muitos empreendimentos contam com a facilidade de ter um espaço coworking compartilhado, com o objetivo de oferecer aos moradores um local mais confortável de trabalho. Hoje em dia, esse ambiente é um diferencial", diz Frachetta.



Economia no bolso

Entre os principais benefícios do coworking estão a economia de gastos e muito mais qualidade de vida, uma vez que esses espaços trazem a comodidade de trabalhar "em casa" mas, em um ambiente completamente voltado para o trabalho. "Ou seja, a maior vantagem é a possibilidade de ter uma estrutura completa e bem equipada sem precisar de grandes deslocamentos", explica Frachetta. Outro ponto importante é que o coworking soluciona um dos principais problemas de se trabalhar em casa: a movimentação dos moradores, que pode trazer mais distração e impactar na produtividade.