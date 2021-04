Modelos são vinílicos, oferecendo maior resistência à umidade, além de ser mais prático de limpar Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 08/04/2021 09:15 | Atualizado 08/04/2021 15:45

Engana-se quem pensa que papel de parede só pode ser colocado em salas e quartos. Com as tecnologias disponíveis no mercado, eles ganham novas possibilidades que decoram e deixam os espaços mais charmosos. Modelos com estampas geométricas, texturizadas, florais, tridimensionais e arabescos são algumas alternativas que mudam o ambiente de maneira rápida, simples e acessível.



O lavabo é um local que pode receber o papel de parede. Investir no recurso é uma maneira de passar uma boa impressão aos convidados, que perceberão o cuidado que o anfitrião tem com cada detalhe. Na Bucalo, por exemplo, todos os modelos são vinílicos, tendo assim maior resistência à umidade, além de ser mais prático de limpar.