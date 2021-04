Lançamento em Campo Grande pelo programa Casa Verde e Amarela terá 780 unidades, lazer e segurança 24 horas Deivulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 13/04/2021 17:02

As construtoras do segmento econômico estão com o pé no acelerador este ano, com o lançamento de empreendimentos com lazer completo e segurança, além de oferecer ao cliente a possibilidade de conseguir subsídios do governo para efetuar a compra. Em Campo Grande, por exemplo, a Jeronimo da Veiga, em parceria com a CAC Engenharia, está lançando a primeira fase do Carioca Park. As unidades têm preços a partir de R$ 139 mil.



São, no total, 780 unidades de dois quartos, sala com varanda e uma vaga na garagem, nas modalidades tipo, garden (com quintal privativo) e PNE (Pessoas com Necessidades Especiais). O novo residencial oferece área de lazer com piscina, playground, salão de festas e churrasqueira, além de segurança 24 horas. "O potencial de desenvolvimento em Campo Grande é evidente e o lançamento desse empreendimento é apenas o primeiro passo. O residencial foi planejado para quem ama o bairro e busca o conforto e preço justo" avalia Maurício Corrêa, diretor comercial da Jeronimo da Veiga.



Bruno Teodoro, gerente regional Comercial da CAC, conta ainda que o empreendimento foi pensando em todos os detalhes, desde o projeto até o paisagismo e o lazer, entre outros itens. “Tivemos muita calma para desenvolver o projeto e com isso conseguimos fazer um residencial com infraestrutura completa, além de preço e condições muito competitivos no mercado de Campo Grande”, afirma Teodoro.



400 unidades em Resende

Residencial em Resende tem unidades a partir de R$ 170 mil e subsídios que podem chegar a R$ 22 mil Divulgação

A MRV lança em Resende o Vila Jardim, na Região do Manejo, com 400 unidades de dois quartos e preços a partir de R$ 170 mil. A empresa está investindo cerca de R$ 35 milhões no projeto, sendo aproximadamente R$ 4 milhões em obras de revitalização do entorno. O novo residencial terá área de lazer completa, sistema de segurança, energia solar nas dependências comuns, vagas de garagem e acesso às principais vias da cidade, comércio e serviços. E por estar enquadrado no programa Casa Verde e Amarela, o interessado conta ainda com subsídio de até R$ 22 mil. "Estamos muito animados em lançar nosso quinto empreendimento na região de Resende. Temos investido na área, pois acreditamos muito no potencial da cidade", diz Marcelo Clemente, gestor de vendas da MRV em Resende.