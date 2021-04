Empreendimento em Vargem Grande tem unidades a partir de R$ 185 mil e mais de 6 mil metros quadrados de área de lazer ao ar livre Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 15/04/2021 20:47

Já mostramos na coluna que bairros da Zona Oeste como Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes lideraram o ranking de transações residenciais no primeiro trimestre. E outras regiões como Vargem Grande e Vargem Pequena estão acompanhando este crescimento. Para se ter ideia, levantamento do Centro de Pesquisas e Análise da Informação do Secovi Rio (Cepai), com exclusividade para a coluna, indica que as negociações nestes dois bairros dobraram no mesmo período deste ano na comparação com 2020.



A Construtora Vitale é uma das empresas que investe em Vargem Grande. Após vender todas as unidades do Vitale Eco, a empresa vai lançar este mês a segunda fase do empreendimento, com 110 unidades entre casas e apartamentos, incluindo as do tipo garden (com quintal exclusivo), além de varandas em vidro e elevador em cada edifício. O empreendimento conta com mais de 6 mil metros quadrados de área de lazer ao ar livre. Os imóveis têm preços a partir de R$ 185 mil e, por estarem enquadrados no programa Casa Verde e Amarela, é possível conseguir subsídios de até R$ 29 mil, dependendo da renda familiar.



“O nosso projeto foi muito bem aceito não só por moradores da região como também de locais como Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Tijuca, além de outros bairros da Zona Norte. Esses resultados reafirmam que na pandemia cresceu a necessidade de morar em condomínios com muito verde e segurança. Além disso, as unidades garden do Vitale Eco foram muito procuradas neste período justamente pelo desejo de ter mais espaço”, comenta Eduardo Paiva, diretor da Vitale.



Contato com a natureza e lazer

Novo residencial em Vargem Grande tem apartamentos a partir de R$ 199 mil Divulgação

Publicidade

A Construtora Novolar também está com lançamento no bairro pelo programa Casa Verde e Amarela. O Novolar Vargem Grande oferece apartamentos de dois quartos, além de unidades garden, lazer completo, segurança e comodidades para os futuros moradores. As unidades têm valores a partir de R$ 199 mil. "No Novolar Vargem Grande será possível estar próximo à natureza e a poucos minutos da praia, sem falar de toda a infraestrutura que a região oferece. O valor é outro ponto alto do empreendimento, que tem preços bastante acessíveis em um momento que as baixas taxas de juros oferecem boas condições para o crédito imobiliário", diz Alex Veiga, CEO do Grupo Patrimar.



O empreendimento terá ainda o aplicativo Novolar Conecta, permitindo que, com apenas um toque no smartphone, o morador possa reservar espaços nas áreas comuns ou informar a portaria sobre a sua chegada ao condomínio.



Terrenos legalizados em Vargem Pequena

Loteamento já pronto em Vargem Pequena oferece terrenos 100% legalizados com valores a partir de R$ 230 mil Divulgação

Publicidade

Já em Vargem Pequena, a Pró Lotes está lançando o Natura Residencial Vargem Pequena, com apenas 35 terrenos. Marcelo Fróes, diretor da empresa que é especializada em loteamentos, conta que o diferencial é que o condomínio já está pronto, permitindo ao cliente iniciar a construção da sua casa após a compra do terreno. O empreendimento, com segurança 24 horas, fica a 15 minutos da praia do Recreio. "Os lotes são 100% legalizados e têm tamanhos a partir de 180 metros quadrados. Temos oportunidades a partir de R$ 230 mil. O financiamento é direto conosco em até 180 meses, sem comprovação de renda e análise de crédito", explica Fróes.



Segundo ele, a casa passou a ter um valor diferenciado no mercado e a procura disparou na pandemia porque as pessoas querem mais espaço, ar livre e quintal. “Essa tendência ficou ainda mais consolidada com o isolamento social. Atualmente, nos empreendimentos de casas localizados em bairros como Recreio e Vargens Grande e Pequena há uma dificuldade de achar terrenos. Ao mesmo tempo, quem tem a sua propriedade comemora a valorização do bem", analisa o diretor. A percepção reforça pesquisa da plataforma OLX que aponta que a procura por terrenos cresceu 52% no terceiro trimestre de 2020, em relação ao mesmo período de 2019.