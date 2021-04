Cores e estampas também são importantes para aquecer os ambientes Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 16/04/2021 18:58

No Rio de Janeiro é assim: basta o termômetro dar uma trégua que a gente tira logo o edredon do armário, não é mesmo? Além desse item, outros acessórios podem deixar a sua casa mais aconchegante e quentinha no outono. A coluna reuniu dicas da designer de interiores Marília Veiga, que aponta sugestões de produtos que são referências interessantes para renovar a casa com os mais variados itens de decoração. Confira:

Tapetes são aliados

Publicidade

Uma das principais dicas da profissional é quanto aos tapetes. “Além de finalizarem a decoração, ajuda a proporcionar maior conforto térmico aos ambientes. Para os dias frios, os modelos mais felpudos e macios são apostas certeiras”, recomenda a designer.

Acessórios decorativos

Publicidade

Para Marília, existem outros acessórios que garantem conforto térmico ao ambiente e um olhar mais acolhedor. “As estações de outono e inverno são as mais indicadas para tirar os edredons e colchas mais pesados do armário. Outra ideia é colocar mantas no sofá e na peseira da cama e trocar almofadas. Os modelos com tecidos como de crochê, camurça ou felpudos ficam bem nessa época do ano”, aconselha.

Cores e estampas

Publicidade

Elas também são importantes quando o assunto é aquecer os ambientes, “Cores quentes combina perfeitamente com o inverno. Esses tons, além dos terrosos proporcionam uma sensação de um espaço mais acolhedor. Se estiver fora de cogitação, você pode apostar em um papel de parede”, sugere.

Verde no décor

Publicidade

A natureza é uma ótima aliada para humanizar o ambiente e trazer uma atmosfera mais aconchegante para os ambientes. Além de vasos e plantas, aposte em quadros que tragam imagens da natureza.

Elementos naturais e textura

Publicidade

Não é novidade que a madeira é elemento curinga para trazer conforto visual aos ambientes, não para menos são tão bem-vindos na arquitetura de interiores. “Existem materiais e texturas que são uma ótima forma de transformar a casa neste período. Elementos artesanais como o tricô e naturais como a madeira de demolição são ideias legais para apostar. O veludo e o couro são materiais que combinam perfeitamente com essa época do ano”, destaca Marília.