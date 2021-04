As unidades podem ser compradas à vista, com mais 3% de desconto, ou parceladas em até 12 vezes sem juros Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 22/04/2021 20:54

O mercado de leilão de imóveis pode ser uma chance de adquirir a casa própria com valores bem abaixo do preço de mercado. Importante lembrar que nesta modalidade de aquisição a unidade pode estar ocupada. Neste caso, a despesa para retirar ocupante, que pode ser o proprietário inadimplente ou não, é de quem está arrematando o bem.

Para quem deseja investir no segmento, o Banco do Brasil (BB) disponibiliza durante este mês 1 mil ofertas por todo o país com até 70% de desconto e valores a partir de R$ 25 mil. É possível adquirir o bem via leilão ou por venda direta (quando não é preciso dar lance) no site seuimovelbb.com.br/, parceria com o outlet de imóveis Resale.

Publicidade

As unidades podem ser compradas à vista, com mais 3% de desconto, ou parceladas em até 12 vezes sem juros. Todas estão quitadas e não têm dívidas a cargo do adquirente. Além disso, as vendas são 100% online. "O processo de disponibilização de imóveis pela plataforma foi pensado para dar uma experiência mais agradável ao comprador, digitalizando todas as etapas, incluindo a escrituração da compra", explica Edson Chini, gerente executivo do BB.

Igor Freire, CRO (Chief Revenue Officer – Diretor de Receita) da Resale, complementa que o consumidor está cada vez mais exigente e buscando praticidade e segurança na compra de imóveis, seja para morar ou investir.